Grupo 3 investiga obras de Piet Mondrian

“Não adianta nada você pegar uma obra de arte e dizer para uma criança pequena: ‘Este aqui é Paul Klee, nasceu não sei onde, ele trabalhou na Bauhaus, fez isso e aquilo outro.’ Não adianta nada isso, adianta você fazer com que ele olhe a obra, veja a obra e brinque com elementos daquela obra.”, disse a educadora Ana Mae Barbosa em entrevista ao Sesc São Paulo, 2019.

Nessa mesma perspectiva que trata Ana Mae, o Grupo 3 conheceu, investigou, brincou e criou a partir das obras de Piet Mondrian (1872-1944).

Desde o primeiro contato com as obras do artista, as crianças identificaram semelhanças e diferenças em seus quadros, a utilização de apenas quatro cores e a presença de formas geométricas foi aquilo que mais chamou a atenção.

Através de buscas pela escola, experiências com filtros de cor, colagens, conversas e pinturas, o Grupo 3 foi se aproximando cada vez mais da linguagem artista e da história de Mondrian. Em suas produções, as crianças demonstram ter construído diferentes saberes por meio de tantas experiências, e o envolvimento foi tamanho que quando perguntadas sobre a vontade de expor suas produções, a resposta foi unânime.

“Professor, o Mondrian é como se fosse um espelho.” Uma frase tão simples, vinda de crianças tão pequenas, mas que revela tanto sobre a arte.

Confira um pouco da atividade!