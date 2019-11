Filosofia na infância: diálogo e autonomia no pensar

Estimular a criatividade, a imaginação e o diálogo investigativo, são algumas das premissas das aulas de filosofia no Ensino Fundamental. E foi com base nelas que o professor Guilherme Gomes apresentou a disciplina para as crianças do 1° ano.

Isso porque, a partir do 2º ano do Ensino Fundamental, nossos estudantes têm a disciplina de filosofia como componente curricular. E essa é uma das formas de promover uma educação reflexiva, com ênfase no desenvolvimento das habilidades cognitivas.

“A filosofia é uma disciplina que trata das coisas da vida. A filosofia investiga de forma organizada e profunda uma série de questões inerentes à vida humana: o que é o bem, o mal, o justo, o belo, a vida, a morte, entre outras questões”, explica Guilherme.

Os diferenciais da filosofia na infância

Durante a atividade, realizada nesta semana, as crianças tiveram o primeiro contato ‘oficial’ com a disciplina, de uma forma divertida. “Essa já é a minha aula preferida”, disse a estudante Violeta, em meio a uma das discussões levantadas pelo professor.

Segundo Fernanda Meijon, professora do 1º ano, as crianças estavam ansiosas para conhecerem mais da disciplina e conversarem com Guilherme.

Na ocasião, Guilherme e Fernanda investigaram, junto com os estudantes, as possíveis definições de filosofia. Além disso, Guilherme provocou interações, que envolveram o reconhecimento do grupo, bem como sua integração com a proposta da disciplina.

Desta forma, as crianças tiveram a oportunidade de argumentar livremente, esclarecendo dúvidas sobre a disciplina e exercitando sua criatividade.

“Além de refletir sobre questões fundamentais da vida, as aulas de filosofia promovem um cuidado com o pensar, buscando não apenas as ‘soluções’ das questões, mas também entender como se chega a tais conclusões e avaliar, coletivamente, se essas conclusões podem ou não ser aceitas”, diz o professor.

O estudo da filosofia

Como vimos acima, além de desenvolver uma educação para o pensar, a filosofia cultiva a capacidade dos estudantes enfrentarem questões da existência humana. “Não somos educados a pensar sobre as questões fundamentais da existência humana. O espaço da aula de filosofia permite que os estudantes reflitam, de forma organizada, sobre tais questões e isso gera um ganho tanto intelectual como pessoal”, explica o professor.