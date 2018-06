Festa junina do Ofélia vai celebrar Folguedos da Zona da Mata Pernambucana

Nesta semana, vamos realizar a tradicional festa junina do Ofélia, que terá como tema os Folguedos Juninos da Zona da Mata Pernambucana.

As festas juninas são celebradas no Brasil, desde o século 17, sendo considerada a segunda maior comemoração popular realizada no país, ficando atrás, apenas, do Carnaval.

A festa junina teve como origem o culto aos deuses pagãos, mas no decorrer dos tempos, foi sofrendo intervenções do catolicismo, por isso, é associada a alguns santos católicos, entre eles, São João e Santo Antônio.

Comidas e bebidas típicas, como canjica, pamonha, bolo de milho e curau, além de vinho quente e quentão, são tradicionais nas festas juninas, que também envolvem danças e enfeites característicos, em menção ao povo sertanejo, chamado popularmente de caipira.

Além do Brasil, a festa junina é comemorada também em outros países, como Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Noruega, Porto Rico, Portugal e Reino Unido.

Festa Junina do Ofélia

Em nossa festa junina teremos Ciranda de Celebração da Natureza e Coco de Roda, com música e dança das quebradeiras de coco da Zona da Mata Pernambucana, além do Bumba Meu Boi revisitado, com personagens do imaginário, com a participação especial do cantador e rabequeiro pernambucano Adriano Salhab.

A escolha do tema se deu pelo fato da Festa Junina, assim como outras manifestações culturais brasileiras, ter raízes no popular sertanejo, que neste ano, fará referência ao folclore pernambucano.

Assim como vem acontecendo, há alguns anos, os estudantes e seus familiares estão envolvidos na organização do evento. Enquanto as famílias estão estilizando seu chapéu, os estudantes confeccionam as prendas das barracas de brincadeiras, utilizando materiais recicláveis.

Nossa festa acontece no próximo sábado, dia 23 de junho, das 12h00 às 16h30, e estará imperdível. Esperamos vocês!