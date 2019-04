Família na escola: parceria é fundamental no processo educacional dos estudantes

A relação entre o colégio e as famílias é de extrema importância para o desenvolvimento dos estudantes, uma vez que têm influência direta sobre o seu desempenho educacional. Manter esse contato, portanto, é parte fundamental para compreendermos seu cotidiano e alinharmos estratégias de abordagens em comum acordo.

Para que as famílias sejam envolvidas de forma efetiva neste processo, mantemos um diálogo constante, por meio dos canais de comunicação: agenda, aplicativo, telefone, e-mail, website, blog e redes sociais, além dos eventos realizados no decorrer do ano letivo.

A importância da participação da família no processo vai além da questão da escolha do colégio e envolve uma linguagem em comum para que os estudantes sintam-se em sintonia, acolhidos e valorizados em suas atribuições.

Por reconhecer seu papel na formação do filho, Noemi Rosa da Silva, mãe do estudante Dário, do 6º ano, procura estar sempre presente em todas as atividades propostas pelo colégio.

“Nós buscamos estar envolvidos o máximo possível na vida do nosso filho, inclusive participando das atividades do colégio. Assim podemos conhecer os outros estudantes e seus familiares, criando laços afetivos”, explica Noemi.

Para ela, outra questão importante envolve o acompanhamento diário da rotina de estudos do filho. “O Dário tem uma rotina diária, após o colégio, que envolve fazer a lição de casa. Depois, ele pode seguir para outras atividades. Mas, a tarefa é prioridade”, completa Noemi.

Com opinião semelhante, Maria de Sousa Felix Cavalcante, mãe da estudante Julya, do 6º ano, garante que além de participar das atividades propostas pelo colégio, é fundamental participar da rotina, o que envolve acompanhar seus estudos e se interessar pelas suas experiências diárias. “Diariamente pergunto como foi seu dia, se tem trabalho ou lição de casa, ajudo a estudar para as provas e, como ela é bastante responsável com os estudos, sempre faço elogios para estimular que ela busque seu melhor”, garante Maria.

Vale destacar que, no processo, é importante deixar claro as responsabilidades da família e o que cabe ao colégio, para que todos tenham seu papel definido e bem alinhado, para o benefício dos estudantes.

Família na escola

No Ofélia, além dos eventos tradicionais, como a Festa Junina e as Mostras de Projetos, as famílias têm a oportunidade de participar de forma ativa de outras atividades, como as reuniões inaugurais de início do ano letivo e as bimestrais, as Manhãs de Convivência e as palestras do Centro de Reflexão Ofélia Fonseca, que vêm promovendo encontros periódicos com especialistas de diversas áreas para abordar questões relevantes aos interesses de nossa comunidade escolar, concentradas nos grandes temas da educação, saúde e sociedade.

Segundo Paula Massa, mãe do estudante Pedro, do 7º ano, as atividades propostas são uma oportunidade para as famílias acompanharem o dia-a-dia de seus filhos. “Costumo participar de quase todos os eventos, principalmente os que são realizados fora do colégio, como o festival de música no Parque Buenos Aires, e também aproveitamos muito a Festa Junina. Acho muito legal e valorizo a forma como os estudantes participam dos eventos do colégio”, destaca Paula.

Para ela, é importante a escola ser aberta e acolher as famílias. “Além de participar das reuniões coletivas, faço reuniões individuais com a equipe de coordenação e sou sempre muito bem acolhida. Gosto do Ofélia porque conheço a equipe e sei que eles também conhecem a mim e ao Pedro, e é isso que procuro numa escola, para que ela seja parte do processo de formação do meu filho”, conclui Paula.