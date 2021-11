Experiências, campos de experiência e desenvolvimento da autonomia na Educação Infantil

Por: Equipe docente da Educação Infantil*

Quando pensamos nas aprendizagens e no desenvolvimento das crianças na Educação Infantil, é necessário relacionarmos esses processos com a ideia de experiência, considerando que experiência é aquilo que nos atravessa, nos forma e transforma.

Desta maneira, entendemos que é preciso favorecer experiências significativas para as crianças, pois é a partir delas que seus conhecimentos são construídos, desconstruídos e reconstruídos.

Partindo da ideia da valorização das experiências na Educação Infantil, a Base Nacional Comum Curricular organizou os direitos de aprendizagem das crianças em Campos de Experiências, sendo eles:

. ‘O eu, o outro e o nós’;

. ‘Corpo, gestos e movimentos’;

. ‘Traços, sons, cores e formas’;

. ‘Escuta, fala, pensamento e imaginação’;

. ‘Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações’.

As propostas realizadas na escola são desenvolvidas através dessas concepções.

Desenvolvimento da autonomia

No Colégio Ofélia Fonseca, oportunizamos o desenvolvimento integral do indivíduo. Dessa forma, as crianças constroem sua autonomia a fim de identificar situações, solucionar problemas, tomar decisões, conviver e respeitar as diversidades.

Essa construção ocorre a partir de dois eixos orientadores: as interações, ou seja, as relações com o outro, observando e respeitando os diferentes posicionamentos e desejos, além do trabalho coletivo; e os cuidados pessoais, com o próprio corpo, seus pertences e suas produções.

Através da elaboração da autonomia, a criança é capaz de exercer seu protagonismo social, compreendendo seu papel diante do mundo que a cerca.

*Artigo assinado pelos profissionais que compõem a equipe docente da Educação Infantil do Colégio Ofélia Fonseca.