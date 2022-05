Estudantes participam de oficina de arte urbana

No curso de artes visuais do 9º ano, do Ensino Fundamental II, os estudantes discutem e estudam as manifestações de arte urbana.

No ateliê, eles experimentam produzir trabalhos que dialogam com as questões, procedimentos e técnicas relacionados a essas manifestações.

Em diálogo com os objetivos do curso, o 9º ano visitou o JAMAC (Jardim Miriam Arte Clube), uma associação formada por artistas e moradores do bairro Jardim Miriam, que surgiu do projeto Paredes Pinturas, desenvolvido pela artista plástica Mônica Nador. Nesta visita, os estudantes tiveram a oportunidade de participar de uma oficina de stencil, produzindo desenhos, que se transformaram em stencils e se desdobraram em padronagens. O processo foi muito interessante! Para aqueles que desejam conhecer mais o trabalho desenvolvido por esse coletivo, há a exposição “blz | ocupação Mônica Nador + JAMAC” em cartaz até o dia 29/07/2022, no SESC Santo Amaro. Além de ver as obras do JAMAC ao vivo, é possível participar de oficinas vinculadas à exposição, que fazem parte da programação. Vale a pena conferir no site do SESC

O trabalho foi orientado pela professora de artes visuais Gabriela Sacchetto.