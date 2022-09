Estudantes participam da 16ª Feira de Profissões da USP

Na última sexta-feira, dia 1º de setembro, os estudantes do Ensino Médio do Ofélia participaram da 16ª edição da Feira de Profissões da USP, na cidade Universitária.

Durante a feira, os estudantes visitaram os estandes onde tiveram a oportunidade de saber mais sobre carreiras e puderam esclarecer dúvidas sobre os cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo.

Eles também puderam saber mais sobre mercado de trabalho, formação acadêmica, conteúdos programáticos, vida universitária e especializações. Além disso, tiveram acesso a informações sobre as formas de ingresso na universidade e os programas e bolsas de estímulo à permanência estudantil.

A atividade está relacionada aos objetivos gerais do Ensino Médio, como:

. Apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho;

. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais;

. Propor a articulação entre anseios pessoais em relação ao futuro e a continuidade dos estudos no Ensino Médio.

Feira de Profissões da USP

Um evento anual destinado a estudantes interessados em conhecer os cursos de graduação oferecidos pela USP, a Feira de Profissões é um evento anual que tem o objetivo de apresentar aos estudantes como é a vida acadêmica de uma universidade, informando dados importantes para uma escolha consciente de sua futura profissão.

Ao mesmo tempo, o evento contribui para que o estudante, ao se tornar universitário, desenvolva um relacionamento integrador com a comunidade universitária e com a sociedade, aproveitando as múltiplas atividades acadêmicas, culturais e sociais que a USP oferece.

Além dos estandes que apresentam os cursos e fornecem orientações sobre como ingressar e se manter na USP, a programação inclui atividades culturais e científicas.