Tecnologia: estudantes do Ofélia montam seus primeiros robôs

Na semana passada, a turma do Curso Livre de Tecnologia finalizou a montagem de seus primeiros robôs.

Durante o processo de criação, os estudantes testaram a movimentação e o controle dos robôs através de comandos enviados pelo celular via bluetooth.

O foco das próximas aulas será a programação e a automação das tarefas dos robôs, que têm até nome. Mas, isso só será revelado em breve!

Curso Livre de Tecnologia

Destinado às turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, o Curso Livre de Tecnologia tem como proposta estimular os estudantes a pensarem fora da caixinha.

“Nesta oficina os estudantes contam com aulas de lógica, programação, prototipagem e criação 3D, entre outras”, explica o professor Cleiton Mello.

Vale destacar que as inscrições para os Cursos Livres de Teatro, Tecnológica e Prática de conjunto estão abertas a todos os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II.

Confira as imagens da atividade!