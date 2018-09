Estudantes do Ofélia se preparam para TCC

Desde o início do ano, os estudantes do 3º ano do Ensino Médio, do Ofélia, estão se preparando para as apresentações de seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), que serão realizadas na última semana de novembro. Para isso, eles contam com as orientações da disciplina de Metodologia de Trabalho de Conclusão de Curso (MTCC).

Segundo a professora Marcia Garcia, docente da disciplina MTCC, as aulas têm por objetivo orientar os estudantes, desde a pesquisa para definição dos temas, até as questões mais pontuais de seus trabalhos, como as pesquisas de campo, redação, ilustração e aplicação das normas técnicas, entre outros detalhes.

TCC: Preparando os estudantes para a universidade

Por considerar o TCC uma ferramenta fundamental para preparar os estudantes para a universidade, o Ofélia vê nessa disciplina uma excelente oportunidade para as turmas do último ano do Ensino Médio, já que eles podem se aprofundar sobre um tema do seu interesse, e ainda, aprender, na prática, como desenvolver um trabalho de conclusão de curso completo.

“Os estudantes do Ensino Médio têm acesso a uma série de conhecimentos, que envolvem desde a organização dos elementos para produzir os trabalhos, métodos de pesquisa e orientação, que faz com que eles percebam, no decorrer do processo, a melhor forma de conseguir as informações que são importantes para compor seus trabalhos”, explica a professora Marcia Garcia.

Além das aulas de MTCC, que acontecem uma vez por semana, os estudantes contam com as orientações dos professores do colégio, que são escolhidos de acordo com os temas e interesses dos estudantes. Os professores orientadores também participaram de todo o processo, desde a definição dos temas, até a finalização dos trabalhos.

Temas de relevância

Os estudantes que vão apresentar seus trabalhos de conclusão, no final de novembro, protocolaram os temas escolhidos, no primeiro semestre.

Apesar de ainda não poder revelar temas e títulos, a professora Marcia adianta que, neste ano, os trabalhos dos estudantes vão abordar questões das áreas de tecnologia, gamificação e aumento no uso de eletrônicos, além de assuntos relacionados às áreas da saúde, moda, beleza, cultura, comportamento e esporte.

Os trabalhos serão apresentados, entre os dias 26 e 30 de novembro, para uma banca especializada, na biblioteca do Ofélia.