Estudantes do Ofélia participam de aulas de saúde e nutrição

A alimentação dos estudantes sempre foi uma questão que demanda grande preocupação e atenção por parte da direção e da equipe #nutriofelia. Pensando nisso, nossa nutricionista Yara Moura vem realizando aulas de nutrição e saúde com as turmas do Ensino Fundamental II.

Com uma abordagem importante, a nutri vem realizando encontros semanais com os grupos, sempre às sextas-feiras, com aulas que têm duração de 45 minutos.

Aulas de nutrição e saúde

As aulas têm como objetivo abordar e conscientizar os estudantes sobre assuntos em torno da nutrição, como a influência da mídia em nossas escolhas alimentares e nosso corpo, saúde mental, saúde e alimentação em momentos de pandemia, alimentação saudável e distúrbios alimentares.

“Queremos alertar e discutir sobre a relação dos grupos, com o corpo, alimentação saudável, mídia, dietas flexíveis, interesses da mídia nas dietas da moda e produtos para emagrecimento, veganismo e vegetarianismo”, explica a nutricionista do Ofélia.

Para ela, trazer para perto a boa relação dos estudantes com os alimentos, se alimentar de forma consciente e sustentável, além de promover saúde corporal, mental e uma boa relação com o corpo, é fundamental para garantir mais qualidade de vida para todos.

Documento Clique aqui para conferir o Guia de Alimentação #nutriofelia PDF

Confira algumas imagens da atividade!