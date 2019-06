Estudantes do Ofélia contam com orientação para a produção de textos

Com a proposta de orientar os estudantes na reflexão e na construção de textos coerentes e de acordo com os critérios que definem cada um dos gêneros textuais, a disciplina de Produção de Texto tem um papel muito importante no desenvolvimento dos grupos de Ensino Médio, aqui no Colégio Ofélia.

Para a estudante Alice Lara Tui de Luccas Fortes, “a produção textual, como disciplina, nos ajuda a desenvolver um senso crítico, fundamental para o aprofundamento dos temas estudados. Nos ensina a olhar através de diferentes perspectivas, não somente nas aulas de português mas em todas as outras disciplinas e é de extrema importância que os estudantes treinem a compreensão textual”.

De acordo com o professor Conrado Fogagnoli, responsável pela disciplina, os estudantes do Ofélia já chegam no Ensino Médio com boas noções dos diversos gêneros textuais, o que facilita o processo de desenvolvimento das atividades, que são divididas por grupo.

“No 1º ano, trabalhamos com a produção de contos, relatos (próximo ao gênero oral), com a dissertação e os resumos, que ajudam no processo de escrita e estudo. Já no 2º ano, nosso programa de aulas envolve a produção de crônicas, perfis biográficos e resenhas”, explica Conrado.

Ainda segundo o educador, com os estudantes de 3º ano, a disciplina, sem desconsiderar os demais gêneros textuais, tem um foco voltado para a redação. Além do estudo dos aspectos que caracterizam este gênero, o trabalho é desenvolvido com base na leitura e análise de propostas de diversos vestibulares. “Levo para as aulas algumas provas dos principais vestibulares e analisamos juntos, para que eles tenham acesso às formas como as propostas de redação são elaboradas e avaliadas”, completa Conrado.

“Como estudante do 3°ano do Ensino Médio, tenho consciência de que a produção textual teve papel importante no desenvolvimento da minha autonomia e faz com que minhas opiniões e ideias sejam transpostas e colocadas em crítica. Ao aprimorar a escrita, trazemos nossa própria identidade e afirmação de ideias, antes, postas em criticidade, agora formando um pensamento crítico e tendo um caráter autônomo, que é adquirido de forma exclusiva para cada pessoa diferente”, comenta a estudante Luana de Moura Azevedo.

Segundo Conrado, o trabalho de produção textual do colégio, conta com uma ferramenta eficaz para melhorar a redação dos alunos. “Atualmente temos apoio de um sistema de redação, que consiste numa plataforma que dá um diagnóstico de algumas questões relativas à produção textual, sobretudo, as gramaticais, apresentando erros de ortografia e de concordância, além de analisar o uso de conectivos, por exemplo.”

Para o educador, apesar de existir este importante apoio extra, ainda é preciso focar no processo de seleção e articulação de argumentos, o que é muito importante para criar um texto de qualidade.

Produção de texto no projeto pedagógico

Os estudantes do 1º e do 2º ano do Ensino Médio têm que criar conteúdos para o Projeto do Ofélia, uma atividade temática e multidisciplinar, para a qual eles precisam pesquisar para elaborar textos e outros materiais, que são expostos durante nossa Mostra de Projetos, realizada no segundo semestre.

Para a estudante Julia Oppenheimer Weil Rosado, a Produção de Texto é um diferencial muito importante nesta fase educacional. “A disciplina é fundamental para todos. Quando começamos a escrever, passamos por uma tarefa difícil, transcrever as ideias abstratas para o papel, conseguindo expressar nossas opiniões. A partir do momento que conseguimos escrever claramente nossas ideias, podemos passar nossos pensamentos para outros, portanto, para poder se comunicar e se expressar, é necessário saber construir uma estrutura capaz de transmitir aquilo que temos em mente”, garante.

Isso porque, em fase pré-vestibular, os estudantes do 3º ano precisam dedicar parte dos estudos à produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), e para isso contam com a disciplina de MTCC, em que recebem orientações técnicas, e com a disciplina de Produção de Texto, que lhes garante a parte mais conceitual da tese, como a orientação de pesquisa e a organização do trabalho.

“Como eles precisam apresentar o TCC oralmente para uma banca, trabalhamos juntos alguns gêneros para apresentação e a disciplina também dá uma orientação quanto aos formatos de apresentação, entre outros recursos possíveis de serem utilizados”, finaliza Conrado.