Estudantes do Ofélia apresentam seus TCCs

Considerado um dos projetos mais importantes do currículo do Ensino Médio do Ofélia, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), teve seu momento de culminância na última semana, com as apresentações dos trabalhos, realizados para uma banca de especialistas, em nossa biblioteca.

Neste ano, os estudantes do 3º ano do Ensino Médio apresentaram trabalhos com temas variados e de grande relevância para a sociedade atual, como ansiedade na adolescência; redes sociais e saúde mental; neoliberalismo no Brasil; o papel da psicologia nas escolas; mulheres extraordinárias no teatro brasileiro; a indústria do e-esportes; inclusão social e autismo; e o impacto ambiental e socioeconômico da indústria têxtil; entre outros.

Disciplina de TCC ajudou os estudantes

Segundo a professora responsável pela disciplina de Metodologia de Trabalho de Conclusão de Curso (MTCC), Marcia Garcia, os trabalhos mostraram que os estudantes se engajaram em suas pesquisas. “Finalizar o TCC é relembrar todas as etapas, desde a escolha dos temas, das regras impostas ao texto acadêmico, da construção de um texto autoral que dialoga com diferentes autores e romper a barreira de expor a um público e a uma banca técnica, mas o estudante espera um bom resultado e, porque não, sucesso?”, explica a educadora.

Para ela, o sentimento de dever cumprido pode, neste momento, impulsionar os estudantes a alcançarem novas conquistas. “Não foi fácil! Mas, as dificuldades impulsionam a constante busca em vencer os desafios”, completa Marcia.

Responsável pelo TCC sobre as mulheres extraordinárias no teatro brasileiro, a estudante Sofia Jesion reconhece a importância do desenvolvimento do TCC em sua experiência educacional. “Durante a produção, fiquei muito preocupada em dar conta. Mas, todo esse processo de pesquisa me ensinou e me ajudou muito na construção de algo que eu quero seguir, que é a carreira nas artes cênicas e sei que consegui passar muitos conhecimentos com meu trabalho”, explica ela, que pretende aperfeiçoar o trabalho para outros projetos futuros.

Já a estudante Melissa Marques, que apresentou uma pesquisa sobre ansiedade na adolescência, viu no projeto de TCC uma oportunidade para saber mais sobre algo que ela vivencia em sua rotina. “Mesmo sendo algo comum, vemos muito pouco conteúdo sobre a ansiedade na adolescência. Por isso, decidi abordar esse tema, que apesar de ser difícil, me ajudou muito e também espero poder ajudar as pessoas com essa pesquisa”, conta ela, que pretende cursar jornalismo.

Para realizar os trabalhos, além da disciplina de TCC, os estudantes contaram com a orientação dos professores do colégio, que participaram de todo o processo, que envolveu desde a escolha dos temas, até o desenvolvimento e finalização dos trabalhos.

De acordo com a diretora do Ofélia, Marisa Monteiro, o TCC é uma ferramenta fundamental para preparar os estudantes para a universidade. “O TCC do Ensino Médio contribui para os projetos futuros e permite aos estudantes a escolha de temas de seu interesse. Isso é uma excelente oportunidade de desenvolver esse trabalho e se aprofundar sobre o tema de forma mais científica, além de levantar questões que consideram importantes”, conclui Marisa.

Confira um pouco de como foram as apresentações!