Estudantes do Ensino Médio iniciam apresentações dos TCCs

Fontes renováveis de energia, história dos efeitos especiais e moda sustentável são alguns dos temas dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) que serão apresentados pelos estudantes do 3º ano do Ensino Médio.

“Os trabalhos que serão apresentados, neste ano, foram iniciados no segundo semestre de 2020, com as turmas do Ensino Médio. Tivemos toda a etapa inicial de escolha de tema, escrita de projeto, pesquisa de bibliografia e início da pesquisa em 2020, no 2º semestre, quando eles estavam no 2º ano”, explica a professora explica Tatiane Mattos, professora de Língua Portuguesa / Literatura e coordenadora pedagógica de Códigos e Linguagem, do Ensino Médio, responsável pela organização dos trabalhos junto às turmas.

TCC envolve pesquisa autoral dos estudantes

Segundo Tatiane, o TCC realizado com os estudantes do Ensino Médio envolve uma pesquisa autoral. “Os estudantes escolheram um tema que lhes interessava pesquisar dentro das diretrizes da pesquisa científica. Após a escolha do tema, fizeram um levantamento do material de pesquisa, atentando-se principalmente para os debates acadêmicos já existentes sobre cada um dos temas. E assim, a partir desta revisão da bibliografia prévia sobre o tema, organizaram seus textos apontando os resultados de pesquisa”, contextualiza a educadora.

Os temas escolhidos pelos estudantes, neste ano, contemplam as mais diferentes áreas, como tecnologia e trabalho, moda sustentável, artes plásticas, efeitos especiais em cinema, plantas medicinais, as mulheres na Revolução Francesa, o Japão na Segunda Guerra Mundial, as energias renováveis e a economia de pequenas empresas na crise econômica.

“É interessante notar que os temas dialogam muito com debates contemporâneos, como a produção artística negra, o papel das mulheres nas transformações sociais e a sustentabilidade, entre outros”, completa Tatiane.

Vale destacar que, por conta da pandemia, parte do processo teve que ser realizado remotamente. No entanto, isso não prejudicou o empenho dos estudantes em suas pesquisas.

As apresentações serão feitas, entre os dias 25 de novembro e 2 de dezembro, na biblioteca do colégio. Na ocasião, os estudantes terão que apresentar seus trabalhos para uma banca especializada, selecionada de acordo com o tema de cada pesquisa.