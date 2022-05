Estudantes do 5º e 9º anos realizaram atividade sobre ampliação de imagens

Os estudantes do 5º e 9º anos, do Ensino Fundamental do Colégio Ofélia Fonseca realizaram um encontro com uma atividade sobre ampliação de imagens.

Compartilhando a mesma sala de aula, em turnos diferentes, os grupos têm a possibilidade de conhecer os trabalhos desenvolvidos que ficam expostos na sala de aula.

A partir de algumas imagens do 9° ano que estavam expostas, o 5° demonstrou interesse em saber mais sobre a técnica utilizada na ampliação das imagens.

Dialogando com os objetivos de Matemática e artes foi promovido um encontro entre os dois grupos.

Alguns estudantes do 9° prepararam a atividade para que o 5°, a partir da técnica de ampliação e proporção, também fizessem seus desenhos ampliados. Agora também em exposição na sala compartilhada.

A atividade foi orientada pelas professoras Márcia (5°ano) e Gabriela (Artes Visuais – 9°ano).