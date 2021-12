Estudantes do 3º ano conhecem o Tchoukball

Os estudantes do 3° ano do Ensino Fundamental I estão conversando sobre a paz no projeto anual ‘Um mundo de paz e confiança’. Por isso, a professora Andrea, de Educação Física, convidou Gabriel Foganholo para apresentar um esporte diferente para as crianças: o Tchoukball, que é reconhecido pela ONU como o esporte da paz.

Gabriel é atleta da Seleção Brasileira de Tchoukball, na categoria adulto, e técnico das categorias M15 e M18. Ele já ganhou diversos campeonatos panamericanos e mundiais e é fundador do time de Tchoukball Supernova Esporte Clube.

Aproveitamos a presença de Gabriel para também apresentar o esporte para outras turmas do Ensino Fundamental.

Tchoukball

O Tchoukball é um esporte coletivo, jogado entre duas equipes com sete jogadores em uma quadra com as dimensões da quadra de basquete (regras oficiais) com uma bola e dois quadros (semelhantes a trampolins, inclinados a 55º), cada um posicionado de cada lado da quadra (comprimento).

Desenvolvido na década de 1960, o esporte nasceu dos pensamentos do doutor Hermann Brandt, com o objetivo de ser uma ferramenta para trazer felicidade. No decorrer de seu trabalho, este médico de Genebra se deparou com um grande número de atletas que se lesionavam durante a prática esportiva.

Confira os registros: