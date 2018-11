Estudantes apresentam seus trabalhos na mostra de arte do Ofélia

No próximo sábado, dia 10 de novembro, realizaremos nossa mostra de arte, que terá exposição de trabalhos artísticos e apresentações musicais, que serão comandadas pelos estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio, com a supervisão e orientação dos professores do Ofélia.

Durante a mostra de arte do Ofélia, serão apresentados trabalhos desenvolvidos para as disciplinas de Arte e Música, além das eletivas de Audiovisual e Fotografia Criativa.

Mostra de arte terá exposição

Com o tema ‘A cidade como suporte das investigações artísticas’, a mostra vai reunir trabalhos confeccionados a partir de algumas atividades realizadas para exercitar o olhar dos estudantes sobre o que está à sua volta.

“Nosso trabalho na disciplina de Arte, aqui no Ofélia, tem por objetivo estimular os estudantes a terem um olhar mais sensível com o que está no entorno deles e no espaço onde eles vivem”, explica o professor de Arte, Leonardo Polo.

De acordo com o educador, essa observação criteriosa deve contemplar desde as condições do ambiente, a arquitetura e o patrimônio histórico, passando pela relação da cidade com sua história, com um enfoque artístico, para promover a formação de indivíduos com um olhar mais atento e sensível.

A exposição da mostra de arte contemplará projetos de fotografia, esculturas, colagens e pinturas, que serão apresentados do ponto de vista da cultura pop, da arte urbana e do grafite.

Audiovisual e fotografia criativa em destaque

As disciplinas eletivas de Audiovisual e Fotografia Criativa, ministradas pelos educadores Daniel Mantovani e Lúcia Lima, respectivamente, também irão participar com a apresentação de videoclipes e trabalhos que envolveram a montagem de ilustrações e fotografias.

“Pela disciplina de Fotografia Criativa, os estudantes vão apresentar projetos autorais, desenvolvidos através de técnicas de colagem e de fotografia autoral, com a montagem de exposição e fotografia, além de ensaios auto-referenciais”, adianta a educadora Lúcia Lima.

Já o professor de Audiovisual, Daniel Mantovani, selecionou alguns filmes produzidos e gravados pelos estudantes. “São três videoclipes autorais, dois filmes com o tema ‘lei da gravidade’ e outro filme sobre o tema ‘palíndromo’, que foi gravado de trás pra frente, e o resultado dos trabalhos ficou bem bacana”, conta Daniel.

Os filmes serão exibidos na sequência, com intervalos entre os temas, e juntos, eles têm 12 minutos de duração.

Músicas também serão celebradas…

Nossa mostra de artes contará ainda com apresentações musicais, que serão interpretadas pelos estudantes, sob supervisão e orientação dos professores de Música Gabriel Correa e Maucha Barros.

Juntos, professores e estudantes organizaram um repertório que contempla alguns clássicos da música nacional, além de apresentar cantigas e congada infantil, canções de roda de capoeira, jogo de improvisação, música japonesa, americana e africana, entre outros ritmos.

Segundo o professor de Música, Gabriel Correa, a mostra será o desfecho para um projeto que envolveu um estudo musical aprofundado sobre temáticas específicas. “A cada ano, os estudantes do Ensino Fundamental I e II estudam a parte teórica de uma temática. Com base nesses estudos, eu seleciono as músicas que serão apresentadas pelas turmas do Fundamental I. Já nas turmas do Fundamental II, a seleção das músicas é feita pelos estudantes e as escolhas se dão por meio de um sorteio.”

Ainda de acordo com o professor, o projeto envolve ainda a apresentação de uma música composta pelos estudantes do 6º ano. “Todo esse processo permite que eles aprendam a desenvolver uma apreciação musical, além de conhecer novos e diferenciados repertórios. Além disso, podemos destacar o fortalecimento do grupo e a experiência deles se colocarem à mostra para um público, que é um desafio”, finaliza Gabriel.

Nossa mostra de arte acontece, no dia 10 de novembro, das 10h às 12h30. O Ofélia fica na Rua Bahia, 892, em Higienópolis. Venha prestigiar nosso evento!