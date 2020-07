Eletivas ampliam o protagonismo dos estudantes

Com a proposta de ampliar o protagonismo dos estudantes do Ensino Médio, no Ofélia oferecemos às turmas do 1º e do 2º ano, duas opções de disciplinas eletivas. Criadas para contemplar temas da atualidade, as disciplinas promovem uma visão diversificada para algumas questões e discussões, no âmbito educacional.

Ministradas por profissionais especializados nas áreas de tecnologia e comunicação, as disciplinas eletivas de Mídias Criativas e de Tecnologia e Programação propõem uma formação ampla e conectada dos estudantes com o mundo, proporcionando novas propostas curriculares para estimular a autonomia e o contato com diversas linguagens.

Tecnologia e Programação

Por se tratar de uma aula que envolve tecnologia, a disciplina passou por poucas adaptações, já que antes da quarentena, os estudantes já utilizavam o Classroom para entregar seus trabalhos.

Segundo o professor Fernando Maia Nardelli, responsável pela disciplina, os estudantes utilizam ferramentas profissionais de programação, que são utilizadas por diversas instituições de ensino, como a Duke University, na plataforma de ensino Coursera.

“Durante a quarentena, houve uma mudança na dinâmica das aulas. Antes, as aulas eram em grande parte práticas, nas quais o conteúdo era passado rapidamente e todos, ao mesmo tempo, poderiam ir testando e criando algo. Agora, as aulas se tornaram mais teóricas e as práticas, individuais. No entanto, estamos utilizando uma boa quantidade extra de materiais, como vídeos e sites, e o conteúdo foi reestruturado para se adequar a esta nova realidade”, garante Fernando.

Ele adianta ainda que, para o próximo bimestre, o conteúdo das aulas também será reestruturado, para utilizar mais ferramentas voltadas para o ensino remoto.

“Por se tratar de uma disciplina que faz parte da área de tecnologia, nossas aulas contam com diversas ferramentas para utilizáveis no ensino on-line. Muitas universidades hoje, como o MIT e Harvard, oferecem cursos básicos de programação em plataformas digitais com diplomas de conclusão de disciplinas de curso superior”, completa Nardelli.

Mídias Criativas

Ministrada por Diego Arvate, profissional com especialização em comunicação e multimeios, a disciplina tem como proposta ampliar o olhar dos estudantes em relação às produções de audiovisual.

Vale destacar ainda a integração entre as disciplinas, já que os estudantes estão desenvolvendo um projeto que envolve tanto o grupo de Mídias Criativas quanto o grupo de Tecnologia e Programação.

Entre os projetos da disciplina, destaque também para o podcast sobre Covid-19,

que teve seu segundo episódio lançado hoje, e que debate questões a respeito das transformações do trabalho e da vida escolar em tempos de pandemia.

E você confere, a seguir, o segundo episódio do Podcast produzido pelos estudantes!