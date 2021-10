Educação Infantil estuda artistas e suas representações de frutas

O trabalho com o Grupo 3 (Educação Infantil), acerca de artistas, suas experiências e representações de frutas continuam. Após interagir com os quadros estáticos de Anita Malfatti, a turma partiu para Frida Kahlo, com toda sua vivacidade e movimento na representação de frutas e outros componentes dos quadros.

Em um primeiro momento de apreciação, as crianças perceberam que Frida trazia as frutas de forma particular, além das cores vivas, outros elementos presentes em suas obras pareciam narrar determinadas situações. De modo que, apontando para três obras distintas, “o papagaio parece que comeu a melancia e fez esses buracos”,

“o esqueletinho cortou a pitaya com a sua foice”

e “esse daqui parece um sol que está queimando todas as frutas com seus raios”.



“Em especial, o quadro “Viva La Vida” foi escolhido como ponto de partida para explorarmos a fruta melancia e, posteriormente, compormos uma releitura coletiva. Pensando na experiência das crianças, levamos uma melancia para sala de aula, possibilitando que os estudantes sentissem o peso da fruta, pudessem examinar seu cheiro, textura, cores, gosto, e, consequentemente, pensamos em conjunto sobre o respeito para com esse tipo de fruto”, explica o professor Fabio Gomes.

No momento de fazer a releitura, foi possível observar que as crianças expressaram com qualidade suas observações, feitas durante a apreciação dos quadros e no momento de interação com a melancia, realizando seus desenhos por etapas, traçando para depois colorir e compondo uma releitura incrível da obra de Frida.

Confira os registros da atividade!