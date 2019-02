Educação Infantil com foco no desenvolvimento humano

Considerada uma das fases mais importantes no processo de desenvolvimento humano, a Educação Infantil tem atenção especial no Colégio Ofélia.

No Ofélia, desenvolvemos um projeto pedagógico coerente para garantir a adaptação das turmas no processo educacional, desde a primeira infância. Isso porque, nossa Educação Infantil atende crianças com idade a partir de 1 ano e 8 meses, até os 5 anos, que são divididos em grupos nomeados de G1, G2, G3 e G4.

Neste ano, na volta às aulas, as crianças participaram das atividades de adaptação, que vem sendo feita gradualmente, respeitando o ritmo de cada um, até que eles se sintam confiantes e seguros no ambiente escolar.

Do ponto de vista pedagógico, desenvolvemos atividades lúdicas, que tem a mediação de nossa equipe docente, com o objetivo de promover o desenvolvimento socioemocional, intelectual, motor e simbólico das crianças, o que refletirá no fortalecimento de fatores como autonomia, empatia, levantamento hipotético e resolução de conflitos, despertando hábitos saudáveis e sustentáveis, além de uma reflexão crítica e do reconhecimento de valores éticos.

Todas as atividades envolvendo as turmas de Educação Infantil são realizadas dentro dos seguintes componentes curriculares: linguagem oral e escrita, matemática, inglês, natureza e sociedade, sustentabilidade e nutrição, música, artes visuais, movimento, atividades aquáticas, circo e ioga, além do brincar, que é desenvolvido nas áreas de parque e recreação do colégio, além da brinquedoteca.

Outra questão muito importante no atendimento dos estudantes, de todas as faixas etárias, envolve a alimentação saudável, já que os lanches fornecidos pelo colégio são preparados com base em um cardápio assinado por uma nutricionista especializada em crianças e jovens.

Desenvolvimento na Educação Infantil

No Ofélia reconhecemos a Educação Infantil como uma etapa essencial na vida escolar dos estudantes que, desde a primeira infância, são estimulados a desenvolverem um papel de protagonismo dentro do processo de aprendizagem, tendo o professor como um mediador, responsável por observar e incentivar a exploração das crianças em busca do conhecimento.

Por isso, realizamos uma série de projetos que estimulam seu aprendizado por meio do pensar e, é claro, das brincadeiras, fundamentais nesta fase da vida. Com isso, a partir das vivências, do questionamento e das relações e vínculos criados com os profissionais envolvidos nesse processo educacional, damos significado às aprendizagens, tornando o acesso ao conhecimento algo mais leve e agradável para todos.

Por tudo isso, garantimos aos estudantes uma educação diferenciada, que tem como foco o desenvolvimento humano, desde a primeira infância.

A importância da educação na primeira infância

Uma das prioridades das famílias, a educação das crianças vem sendo tema de diversos debates, que apontam questões como modelos de projeto pedagógico e interdisciplinaridade.

Por este motivo, as famílias estão investindo cada vez em colégios onde a Educação Infantil vai além de ser apenas um lugar para deixar a criança brincando, com a expectativa de que seus filhos iniciem, desde cedo, um trabalho de desenvolvimento cognitivo, físico e motor.

Tais estudos foram desenvolvidos por um grupo de especialistas que compõem o Núcleo Ciência pela Infância, organismo formado por instituições educacionais, organizações da sociedade civil e órgãos de pesquisa.

Segundo os pesquisadores, responsáveis pelos estudos, as funções cerebrais responsáveis por muitas habilidades necessárias na vida são geradas ainda na primeira infância, com as funções executivas, um conjunto de três dimensões composto por: memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva.

Reflexo desse comportamento, estudos recentes apontam que, na primeira infância, vínculos familiares e ambientes saudáveis são essenciais para desenvolver características cerebrais que estarão presentes em adultos autônomos e conscientes de seu papel em sociedade.