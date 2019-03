Disciplinas eletivas ampliam currículo do Ensino Médio no Ofélia

As disciplinas eletivas do Ofélia foram incluídas aos componentes curriculares das turmas de 1º e 2º ano do Ensino Médio, no ano passado e, mais que atender a proposta de reforma do Ensino Médio, elas têm por objetivo ampliar a formação dos nossos estudantes.

Com isso, os estudantes contam com opções de aulas diversificadas, que são ministradas por meio de disciplinas pensadas para exercitar suas escolhas, sua autonomia e seus conhecimentos sobre assuntos de relevância, como escolhas profissionais, fotografia, ciências naturais, cultura e ideologia.

Além de flexibilizar nosso currículo, abrindo aos estudantes um leque de opções em variadas áreas do conhecimento, as disciplinas eletivas visam aprofundar os estudos e permitir que os estudantes exercitem seu direito de escolha de forma inteligente, desde o Ensino Médio.

“Essa é mais uma oportunidade para que nossos estudantes se preparem para fazer boas escolhas e que consigam ser protagonistas na sociedade”, explica a diretora do Ofélia, Marisa Monteiro.

Conheça nossas disciplinas eletivas:

. Fotografia criativa e processos midiáticos

Resultado de uma junção de linguagens da fotografia e do audiovisual, a disciplina ministrada por Diego Avarte, especialista em comunicação e multimeios, foi elaborada com o objetivo de ampliar o olhar dos estudantes dentro das produções fotográficas.

“A disciplina tem como proposta apresentar aos estudantes esse universo do mundo não verbal, que é o da imagem, fundamental para compreender e atuar sobre o mundo”, adianta Diego.

Para ele, as linguagens da fotografia e do audiovisual estão muito ligadas, não apenas para quem está interessado em produzir coisas profissionalmente nas áreas de fotografia e vídeo. “Nos dias atuais, todo mundo produz e consome vídeo e fotografia. Ter o domínio dessas linguagens é importante para nossa formação de cidadãos, para ter atuação sobre o mundo”, conclui.

. Cultura e Ideologia – Música e Indústria Cultural

Ministrada pelos educadores Guilherme Szymanski e Luís Fernando Massagardi, a disciplina tem como preceito uma análise mais aprofundada da produção cultural contemporânea brasileira, principalmente no que diz respeito à música, de forma que tanto os educadores quanto os estudantes apresentam suas referências musicais.

“A disciplina busca entender quais elementos e quais características culturais enredam o cenário musical no Brasil, permitindo aos estudantes uma avaliação sobre os discursos ideológicos que estão presentes nas produções culturais”, explica o professor Luís Fernando.

Segundo ele, os estudantes têm a oportunidade de participar de forma ativa das aulas e são convidados a apresentarem suas referências musicais para serem discutidas pelo grupo. “Com isso, conseguimos formar uma rede de trocas bem intensa e esse é o método que a gente trabalha”, completa Luís Fernando, que acredita que as disciplinas optativas são fundamentais para o processo educacional atual, sem deixar de valorizar a importância do currículo base, que também tem grande valor na formação dos estudantes.

. Laboratório de Escolhas – Trabalho Futuro

A disciplina, ministrada pelas psicólogas Adriana Ricci e Marina Bergamaschi, sócias da ‘Trid – Trabalho e Identidade’, consultoria especializada em orientação profissional e carreira, tem como proposta desenvolver os estudantes no caminho de suas escolhas profissionais.

“A disciplina surgiu de uma demanda interna do colégio e ela trabalha conteúdos como autoconhecimento, exploração das oportunidades para entender o universo do mercado de trabalho e para ajudar a construir um projeto que faça sentido para os estudantes”, explica Marina.

Segundo Adriana, dentro da disciplina existe a preocupação de entender o momento de vida dos estudantes. “Nesta disciplina podemos trabalhar com eles suas habilidades para fazer escolhas com mais propriedade, sabendo se posicionar de acordo com seus interesses”, completa Adriana.

Adriana e Marina também são responsáveis pela disciplina Projeto Profissional, para os estudantes do 3º ano do Ensino Médio.

. Tópicos Procedimentais em Ciências da Natureza

A disciplina, ministrada pelos professores educadores Henrique Kurosaki e Mauritz de Vries, desenvolve os conhecimentos dos estudantes sobre o conjunto de outras ciências dedicadas ao estudo dos fenômenos da natureza, em aulas teóricas e práticas, realizadas em nosso laboratório de ciências.