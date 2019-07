Conheça os diferenciais das oficinas intergrupos do Ofélia

Criança gosta mesmo é de se fantasiar, de brincar de faz de conta e de muita diversão. Pensando em aliar alguns destes hobbies infantis, a equipe pedagógica da Educação Infantil aqui do Ofélia desenvolveu as oficinas intergrupos, uma atividade que reúne tudo o que as crianças amam, com a proposta de promover a sua interação de forma lúdica e, é claro, educativa.

Desta forma, as oficinas intergrupos são realizadas com todas as crianças da Educação Infantil, que podem interagir em grupos de diferentes faixas etárias, em brincadeiras e atividades que aliam diversão e muitas oportunidades de aprendizado.

Além de haver uma troca muito grande, as oficinas são importantes pois as crianças aprendem a se ajudar e também podem interagir entre si. “Esta percepção e consciência do outro é de extrema importância para o desenvolvimento humano e a convivência em sociedade, desde a primeira infância”, explica a educadora Mirella Nascimento Canto, professora do G4.

Oficinas intergrupos

Elaboradas pela equipe pedagógica da Educação Infantil, as atividades das oficinas intergrupos envolvem artes, com riscadores diferentes ou técnicas de colagem, por exemplo; jogos de dominó, boliche e pingue-pongue; faz de conta com histórias de mercado, teatro, casinha e restaurante; contação de história de diversos autores e gêneros; ou registros coletivos com colagem ou pintura, entre outros.

“Elas [as crianças] podem explorar cada uma delas, usando seus critérios individuais de escolha, desenvolvendo autonomia e trocando experiências com as crianças de outras faixas etárias. É um momento muito aguardado por elas, que sempre se divertem muito”, contextualiza Mirella.

As atividades, realizadas quinzenalmente, nas salas de aula e no deck do colégio, envolvem a organização dos espaços para que as crianças possam circular livremente de acordo com seus interesses nas ações propostas em cada um dos espaços, que são ambientados de acordo com a proposta da Oficina, que tem duração de 45 minutos.

Muito além da brincadeira, estas atividades ajudam no desenvolvimento das crianças que aprendem enquanto se divertem. Confira um pouco das atividades das oficinas intergrupos da Educação Infantil aqui do Ofélia!