Conheça os diferenciais da Educação Infantil no Ofélia

Considerada a fase mais importante no processo de desenvolvimento humano, a primeira infância tem atenção especial no Ofélia. Além de ser um momento de descobertas, a Educação Infantil é uma fase importante no desenvolvimento das crianças.

Por isso, nos seis primeiros anos de vida, é fundamental estimular o aprendizado e explorar a criatividade das crianças. Segundo estudos, por ser um período de plasticidade do cérebro, os primeiros anos de vida representam a fase de maior abertura e absorção para se aprender coisas novas.

Desta forma, aqui no Ofélia nós valorizamos e estimulamos o aprendizado, de modo que o conhecimento faça sentido para as crianças. Tudo isso, para proporcionar o conhecimento ampliado dos mais variados assuntos e desenvolvendo as habilidades das crianças coletivamente, na busca pelo conhecimento.

Para isso, promovemos atividades por meio do brincar, do faz de conta, da exploração de diversos materiais, além de valorizar a ludicidade em rodas de contação de histórias e nas brincadeiras cantadas.

Segundo a professora Mirella Nascimento, a Educação Infantil do colégio Ofélia busca desenvolver a aprendizagem nos âmbitos físico, socioemocional e cognitivo. “Por meio de atividades lúdicas, os estudantes são estimulados a descobrirem e ampliarem o conhecimento de mundo, valorizarem a coletividade e assim desenvolverem um olhar crítico e criativo para que gradualmente possam vir a estar na sociedade como cidadãos conscientes e atuantes”, explica.

Para ela, outro diferencial é a interação das crianças com colegas de diferentes faixas etárias, o que acontece em diversos momentos da rotina com a proposta de incentivar que elas sejam fonte de conhecimento para seus colegas e que valorizem as contribuições dos demais.

“A busca pelo desenvolvimento da autonomia também é um dos objetivos da Educação Infantil, incentivando o autocuidado, aprendendo a fazer escolhas e avaliando as próprias decisões”, conta Mirella.

Outro destaque apontado pela professora, diz respeito ao processo inicial de alfabetização. “A imersão cuidadosa e prazerosa da criança no mundo letrado, estimulando a formação do estudante leitor através de diferentes fontes de conhecimento, o que propicia momentos coletivos de construção e reflexão sobre a escrita, ampliando seu conhecimento e estimulando a elaboração de suas próprias hipóteses. A atuação e a ocupação dos espaços coletivos também é um dos aspectos abordados e ocorre através de intervenções, instalações e registros do processo de aprendizagem que são compartilhados com os colegas e com a comunidade escolar”, conclui a educadora.

Já para Natália Massad Tabone, professora do G1, o Ofélia tem um trabalho muito cuidadoso para desenvolver as crianças, com competências e habilidades que vão além do conteúdo básico, entendendo que cada uma é um ser único. “O espaço do colégio é adequado para estimular e ajudar no crescimento das crianças, fortalecendo a interação social e as novas experiências por meio do lúdico, atendendo às expectativas e necessidades das famílias.

Educação Infantil no Ofélia

Nossa Educação Infantil atende crianças na faixa etária de 1 ano e 8 meses a 5 anos de idade, divididas em quatro grupos (G1 a G4), que contam, no máximo, com 15 alunos por sala.

Cada turma conta com dois profissionais licenciados em Pedagogia e Cursos de Especialização e as crianças dispõem, ainda, de outros professores especialistas em Artes, Música, Movimento e Atividades Aquáticas, o que garante a interdisciplinaridade do ensino.

Outra questão relevante envolve a alimentação saudável. Desta forma, oferecemos lanches saborosos, saudáveis e nutritivos, elaborados por uma nutricionista especializada em infância.

No que se refere ao contexto pedagógico, priorizamos a realização de atividades lúdicas, com a mediação da equipe docente para promover o desenvolvimento socioemocional, intelectual, motor e simbólico, na busca de autonomia, empatia, levantamento hipotético e resolução de conflitos, sem deixar de despertar valores éticos, hábitos saudáveis e sustentáveis e a reflexão crítica.

Vale destacar ainda que as atividades são realizadas a partir dos seguintes componentes curriculares: linguagem oral e escrita; matemática; inglês; natureza e sociedade; sustentabilidade e nutrição; música; artes visuais; e movimento. Também são oferecidas atividades do brincar, que são desenvolvidas em nossa brinquedoteca e nas áreas de parque e recreação.

“A Educação Infantil do Ofélia possui vários diferenciais. Um deles é a possibilidade da criança vivenciar atividades intergrupos, ou seja, conviver e estabelecer parceria com crianças de outras idades. Além disso, consideramos que as crianças são protagonistas de seu processo de aprendizagem, então são instigadas a fazer escolhas, refletir, opinar, resolver seus conflitos e se posicionar. Tudo isso, claro, em meio a muitas brincadeiras, pois acreditamos que as crianças aprendem e experimentam pelo brincar”, explica o professor Rafael Campos, do G3.

Confira, a seguir, outros diferenciais da nossa Educação Infantil.

Oficinas intergrupos: promove a interação das crianças do G1 ao G4, que brincam juntas e exploram histórias infantis e brincadeiras de faz de conta, em atividades realizadas quinzenalmente;

Leitura experimental: uma oportunidade para as crianças vivenciarem as histórias infantis, a partir de sua contextualização, tornando a aprendizagem mais rica e significativa;

Inglês: as turmas do G3 contam com aulas de inglês, com atividades envolvendo música e outras mídias para aumentar a exposição das crianças ao idioma;

Aulas de culinária: permitem às crianças o contato com o gênero textual da receita, de forma que elas possam manipular alimentos e exercitar o trabalho em equipe e a organização;

Musicalização: promove a compreensão de como as crianças exploram as diferentes qualidades dos sons, percebendo como seu gesto pode produzir diferentes sons, por meio de brincadeiras musicais;

Horta e sustentabilidade: um ambiente propício para conscientizar as crianças sobre a importância da alimentação saudável e da preocupação com o meio ambiente, despertando noções de nutrição, culinária, proteção ambiental e responsabilidade social;

Período integral: disponível para estudantes da Educação Infantil ao 5º ano, oferece atividades de um currículo complementar que podem ser realizadas de três a cinco dias da semana. Entre as atividades, destaque para a natação, o circo, a yoga, as oficinas de artes e o taekwondo, além da orientação de estudos.