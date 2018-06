Conheça o novo site do colégio Ofélia

Na última semana, na volta às aulas, os estudantes e as equipes tiveram o prazer de conhecer o novo site do colégio Ofélia!

Novo site do colégio Ofélia

Com layout moderno e de fácil navegação, o novo site do colégio Ofélia é totalmente responsivo, e pode ser acessado com a mesma facilidade de todos os dispositivos digitais, sem perdas.

A novidade integra um grupo de ações, em comemoração aos 97 anos do colégio, considerado um dos mais tradicionais de São Paulo. “Buscamos sempre aprimorar nosso trabalho, oferecendo novidades tanto na área pedagógica, como na administrativa. E, para garantir o melhor conteúdo e o melhor atendimento para nossos estudantes, inauguramos uma nova cafeteria, totalmente reformulada e um laboratório maker, que vai fazer a diferença. O novo site inclui esse pacote de inovações”, explica Marisa Monteiro, diretora executiva do colégio.

Conteúdo para todos

No novo site, é possível acessar todas as informações do colégio, como história, infraestrutura, normas e procedimentos internos, horários e atividades das turmas, além de acompanhar os cardápios do lanche, do almoço e da nova cafeteria: Café da Quadra.

Por lá, também estão disponíveis informações sobre uniformes, transporte escolar e equipes administrativas e pedagógicas, entre outros assuntos, com destaque para a galeria de fotos e para a área de notícias, onde serão divulgadas as principais informações e eventos do Ofélia. Outro diferencial, é que o site traz os links para acompanhar o blog do colégio no Estadão e o blog AbraMente, que traz conteúdos exclusivos, produzidos pelos estudantes do Ensino Médio, do colégio.

Em meio a tantas novidades, convidamos a todos para uma navegação em nosso novo site. Estamos te esperando!