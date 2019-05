Conheça nossos canais de comunicação

Você já curtiu a nossa página no Facebook? Já segue o Ofélia no Instagram? Se você respondeu sim para uma das perguntas, sabe que nossas redes sociais são importantes canais de comunicação do Ofélia. Isso porque nelas é possível acompanhar as atividades realizadas aqui no colégio de forma rápida, já que divulgamos diariamente as principais ações da rotina dos nossos estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Por lá, também é possível saber quando publicamos textos novos em nosso site e no blog do colégio no portal do Estadão. Além disso, você já sabe que no site do colégio é possível acessar o sistema da biblioteca e também conferir as galerias de fotos e outras informações relevantes sobre nosso projeto pedagógico.

Outra novidade virá por meio do AppOfelia, que você já conhece e acompanha. Isso porque, nas próximas semanas, ele trará a função de “lição de casa”, para facilitar ainda mais a rotina das famílias no acompanhamento dos estudantes.

Vale lembrar ainda que, além dos recurso já citados, as famílias podem fazer contato com nossa equipe pedagógica e de coordenação, através do e-mail, lembrando que estamos sempre à disposição para conversar com todos os interessados. Desta forma, acessando nossas plataformas de comunicação, será possível acompanhar e participar ativamente de nossas atividades.

Como acompanhar a rotina dos estudantes?

Durante todo o ano letivo, são muitas as atividades que movimentam nosso calendário escolar. Desde as ações realizadas dentro do colégio, como as aulas na horta ou na Engenhoteca, até as saídas pedagógicas e de estudo do meio. E tudo isso pode ser acompanhado diariamente em nossas redes sociais.

Acesse o link e acompanhe as atividades programadas para maio.

Se você ainda não segue o colégio nas redes sociais, corre lá pra curtir a página do Ofélia no Facebook e segue a gente também no Instagram. Além disso, você também pode acompanhar semanalmente as novidades em nossos blogs. Todos são bem-vindos às nossas redes!