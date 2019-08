Conheça as práticas sustentáveis do Ofélia

Acabamos de acompanhar a Virada Sustentável, que envolveu uma série de manifestações em prol da sustentabilidade, com a união de especialistas e defensores da causa em diversos eventos que pensaram novas formas de consumir e descartar de forma consciente. Com a proposta de conscientizar a comunidade escolar, o Ofélia está atuando em diversas frentes no desenvolvimento de ações práticas sustentáveis.

Por aqui, nosso trabalho de conscientização é intenso e diário, para que todos se solidarizem com a questão e desenvolva ações ambientalmente sustentáveis. Entre as ações implementadas, podemos destacar o início das atividades com o Coletivo Infinito Circular Ambiental, que vem realizando a gestão de resíduos recicláveis e de coleta seletiva, além de promover uma sensibilização de educação ambiental com Pedro Tavares, responsável pelo coletivo.

Também realizamos o treinamento dos funcionários responsáveis pela coleta dos resíduos e adquirimos novos coletores para a separação dos resíduos orgânicos e recicláveis nas salas de aula.

O processo de contratação do Coletivo Infinito Circular, envolve ainda a retirada quinzenal dos resíduos produzidos na nossa escola para que o mesmo seja encaminhado para descarte de forma correta. Em dois meses de atuação, o coletivo recolheu mais de 600 quilos de resíduos, sendo que 545 quilos foram triados para reciclagem.

As famílias também estão sendo envolvidas no processo, e receberam orientação quanto aos cuidados necessários no preparo das lancheiras das crianças, priorizando sempre o uso de garrafas e frascos reutilizáveis, evitando assim o uso e descarte indevido de plástico.

Outros projetos sustentáveis no Ofélia

Desde 2018, a cafeteria e o refeitório do Ofélia também estão completamente engajados na causa, e os copos e papéis descartáveis foram substituídos por canecas e potes reutilizáveis, reduzindo consideravelmente o descarte de plástico e papel.

Ainda no que se refere a participação dos estudantes no processo, desenvolvemos por meio da disciplina eletiva de Ciências, Tecnologia e Sociedade, uma atividade de campo que resultou em dois projetos de sustentabilidade realizados pelas turmas do Ensino Médio.

Com isso, temos já em fase de execução o projeto da composteira, para abastecer nossa horta com biofertilizantes, e de instalação de placas de energia solar no colégio, para otimizar o consumo de energia elétrica, reduzindo os custos com a conta de luz.

Segundo os professores Mauritz de Vries e Henrique Yukio Kurosaki, responsáveis pela disciplina, o ponto de partida do projeto envolveu um convite aos estudantes para buscarem soluções para possíveis problemas do colégio e foi surpreendente o grau de engajamento deles durante o processo de execução dos projetos.

Desta forma, a composteira, construída pelos estudantes, está recebendo os resíduos orgânicos provenientes da cozinha e da cantina do colégio, que antes era jogada fora. “Os estudantes colocaram a mão na massa e transformaram seus projetos em realidade, viabilizando a composteira e pensando em formas de viabilizar a instalação das placas de energia solar. E isso vai muito de encontro com nosso projeto pedagógico, porque envolve estímulo à iniciativa e ao protagonismo dos estudantes, de forma consciente, o que é ainda mais interessante”, completa o professor de Biologia, Henrique Yukio Kurosaki.

Outro projeto, o Lancheira Ofélia, tem como objetivo auxiliar as famílias no preparo das lancheiras dos estudantes, além de oferecer sugestões para preparar lanches saudáveis e nutritivos, com opções variadas de cardápios, que podem ser adaptados de acordo com a disponibilidade das famílias.

Frente a tantas ideias que estão sendo construídas de forma coletiva, esperamos contar com toda nossa comunidade para avançarmos ainda mais alternativas e iniciativas que possam servir de referência para a inspirar ações sustentáveis.

Nutrição e sustentabilidade

Dentro da proposta do colégio, neste ano, introduzimos no currículo dos estudantes do Integral uma aula de Nutrição e Sustentabilidade, dentro do Projeto Horta do Ofélia, em que eles aprendem na prática como utilizar os alimentos de forma responsável, além de entender a importância de se alimentar de forma consciente.

Após a aula de conscientização, as crianças realizaram uma atividade para identificar os coletores. Elas desenharam e colaram as imagens para identificar cada um dos coletores de resíduos.

Ainda nas aulas de Nutrição e Sustentabilidade, as crianças têm a oportunidade de vivenciar o desenvolvimento dos alimentos em nossa horta, e o planejamento das atividades foi estruturado pela nutricionista para ser utilizada também em outros projetos, de outras disciplinas.

Coletivo Infinito Circular Ambiental

Um projeto que nasceu com a proposta de tratar a questão do descarte de resíduos de forma consciente e organizada, o Coletivo Infinito Circular Ambiental atua com coleta seletiva, educação ambiental e reaproveitamento de materiais, por meio da produção de arte com sucata.

“O coletivo surgiu em face da imensa carência do serviço de coleta seletiva praticado na cidade de São Paulo, para apoiar o trabalho de associações, cooperativas, entidades e agrupamentos autônomos de catadores, contribuindo para sua profissionalização e promover educação ambiental”, explica Pedro Tavares, responsável pelo Infinito Circular.

Com atuação em empresas, escolas, condomínios residenciais, organizações sociais, associações e cooperativas, por meio do trabalho de coleta, triagem, reaproveitamento e descarte correto de resíduos sólidos gerados nesses ambientes.

“Além da destinação dos resíduos, buscamos a formação e capacitação dos parceiros sobre os usos e gestão adequada destes materiais sem prejuízo ao meio-ambiente. O foco ampliado é a multiplicação dessa prática nos mais diversos segmentos da sociedade civil”, explica.

Segundo ele, a implantação do programa no Ofélia tem como proposta construir coletivamente uma cultura sustentável que extrapole a ambiência local da parceria. “Iniciamos nosso trabalho no Ofélia para ampliar a percepção da importância em mantermos formas imprescindíveis e urgentes de poupar recursos naturais, preservando a saúde pública em nossas cidades”, conclui Pedro.

Você sabe quanto tempo leva para um material se decompor?