Conheça as novidades do Ofélia para 2019

O ano ainda não acabou, mas já estamos programando uma série de novidades para melhorar ainda mais nosso colégio em 2019! Com isso, muitas coisas bacanas vão agregar ainda mais os conteúdos e objetos de estudos aqui no Ofélia.

Além da nossa equipe de professores, coordenadores, orientadores e direção, estarem se preparando para acolher, orientar, estimular e acompanhar os estudantes, no próximo ano letivo, teremos ainda algumas ações que foram idealizadas para dar continuidade a nosso projeto pedagógico, promovendo mais um ano de muitas conquistas e novos desafios.

As novidades do Ofélia para 2019

Na volta às aulas, que acontece no dia 1º de fevereiro, teremos algumas atividades especiais de adaptação para os estudantes da Educação Infantil, de 1º e 6º ano do Ensino Fundamental, e do 1º ano do Ensino Médio, garantindo assim sua total integração com as equipes que os atenderão durante 2019.

Outra ação, prevê a ampliação e atualização na formação dos estudantes do 2º ano do Fundamental I, que passarão a contar com uma maior carga horária das aulas de inglês, e também a introdução do componente curricular de Sustentabilidade e Nutrição, para os estudantes matriculados no período integral.

Atualmente, a maior carga horária das aulas de inglês já contempla os grupos do 3º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio. No entanto, iremos ampliar a aplicação de testes específicos para avaliar o aprendizado adquirido da língua inglesa, além de avançar para a certificação oficial dos estudantes.

Para as turmas do 6º ao 9º ano do Fundamental II, será oferecida a opção de horário estendido para a realização de atividades de circo, Futebol, Handebol e Taekwondo, além da Engenhoteca (confira os horários abaixo).

Novo Ensino Médio

Frente à proposta de reforma do Ensino Médio, o Ofélia, que já apresenta uma formação ampla e conectada de seus estudantes com o mundo, dará continuidade às novas propostas curriculares, por meio das disciplinas eletivas, pensadas para promover o protagonismo e exercitar escolhas, autonomia e contato com diversas linguagens.

Para 2019, as turmas de 1º e 2º ano contarão com mais uma opção de disciplina eletiva: o laboratório de escolhas – Trabalho e Futuro. Já os estudantes do 3º ano, poderão optar por um novo componente, chamado de Projeto Profissional.

Horta, refeitório e brinquedoteca novos

As novidades irão contemplar ainda a reforma do refeitório, que vai ganhar novo layout para melhorar o atendimento dos estudantes do integral, que almoçam no colégio.

Já as turmas de Educação Infantil irão ganhar uma nova brinquedoteca, que além de mais moderna, permitirá às equipes desenvolverem mais ações educativas com as crianças, durante a recreação. O espaço, que foi projetado por um artista plástico e cenógrafo, terá ambientação lúdica e pedagógica.

Outra inovação envolve a construção de uma nova horta, que servirá de base para as aulas de Natureza e Sociedade e para o projeto de Sustentabilidade e Nutrição, ocasião em que os estudantes terão a oportunidade de aprender técnicas de desenvolvimento sustentável, por meio do uso de orgânicos no cultivo de verduras, legumes, ervas e frutas.

Comunicação e tecnologia

Para garantir a comunicação com as famílias, continuaremos utilizando nosso aplicativo, que é a forma mais prática e eficiente de envio dos comunicados, notas, ocorrências e calendários.

No campo da tecnologia, continuaremos investindo na aquisição de novos equipamentos e na melhoria das redes de Wi-Fi, para ampliar e reforçar o uso das ferramentas de ensino, como os Chromebooks.

Como complemento à prática pedagógica, continuaremos com o espaço da Engenhoteca, nosso laboratório maker, onde os estudantes podem criar e implementar inovações estratégias, desenvolvendo suas habilidades de reflexão e experiências de aprendizagem.

Com isso, poderemos desenvolver ainda mais nossos estudantes, que desde a primeira infância, já contam com uma estrutura preparada para atender suas necessidades, e a partir de 2019, terão ainda mais possibilidades para desenvolver seus conhecimentos e se preparar para o futuro.