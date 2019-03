Conheça a nova horta do Ofélia

Você sabia que nós inauguramos a nova horta do Ofélia? E, está sendo uma delícia trabalhar com os estudantes neste novo espaço.

Inserida ao nosso projeto pedagógico do período integral, com atividades interdisciplinares que complementam as aulas de nutrição e sustentabilidade.

Nova horta do Ofélia

Segundo a nutricionista do Ofélia, Andreia Veiga, o principal objetivo da nova horta é conscientizar os estudantes sobre a importância da alimentação saudável e da preocupação com o meio ambiente, despertando noções de nutrição, culinária, proteção ambiental e responsabilidade social.

“As aulas na horta são práticas e temáticas, além de promover reflexões e debates na sala de aula, no horário do almoço e nas atividades de culinária, tornando a aprendizagem mais contextualizada e significativa, contribuindo para que os estudantes estabeleçam relações entre o conhecimento adquirido à sua própria alimentação”, completa a gestora de alimentação do colégio, Carolina Scalabrin.

Conteúdo na prática

Em março, os estudantes começaram a estudar algumas fontes de proteínas e também conheceram alguns tipos de grãos como ervilha, feijão, quinua e lentilha.

Conheça os objetivos das aulas em nossa horta:

. DESPERTAR o interesse para a construção do conhecimento sobre todas as etapas de plantio e colheita da horta.

. EXPLORAR diferentes tipos de grãos, frutas, verduras e legumes orgânicos.

. EXPERIMENTAR novos alimentos e ampliar o paladar.

. APRENDER a importância dos nutrientes e suas funções, bem como a reciclagem e o reaproveitamento de alimentos para compostagem.

. TRABALHAR conteúdos multidisciplinares envolvidos no currículo.

. ESTIMULAR o interesse dos estudantes pelas aulas de culinária.