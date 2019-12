Confira os destaques de 2019 no Ofélia

Mais um ano que termina e, em meio a tantas realizações, só nos resta comemorar cada uma das conquistas. E, para fecharmos mais um ciclo, nosso 98º para ser exato, compartilhamos um pouco do que construímos juntos em 2019. Confira, a seguir, os destaques do Ofélia.

Nosso ano começou com muitas novidades que impactaram o ensino. Como a ampliação da carga horária das aulas de inglês e a inclusão da disciplina sustentabilidade e nutrição, no integral.

Dentro da proposta de trabalhar a sustentabilidade, inauguramos a nova horta, que deixou nossas aulas ainda mais dinâmicas e saborosas. Com ela, os estudantes puderam saborear alimentos frescos, além de aprender técnicas de desenvolvimento sustentável e sobre cultivo de orgânicos.

Na Educação Infantil, a novidade foi a nova brinquedoteca, projetada por um artista plástico e cenógrafo. Nela, as equipes realizaram atividades educativas e recreativas com as crianças, em um ambiente moderno, lúdico e pedagógico.

Para as turmas do Ensino Médio, a novidade ficou a cargo das novas disciplinas com foco em orientação profissional. Os estudantes do 1º e 2º ano, puderam escolher a disciplina eletiva do laboratório de escolhas. Enquanto o 3º ano, passou a contar com um novo componente, chamado projeto profissional. Além disso, o refeitório foi reformado e ganhou novo layout para melhorar o atendimento aos estudantes que almoçam no colégio.

Confira outros destaques de 2019

Em março, nossa comemoração do Carnaval envolveu novos aprendizados para incentivar a apropriação cultural dos estudantes. Também realizamos as atividades disparadoras do projeto 2019, que teve seu tema definido com base nas comemorações do Ano Internacional das Línguas Indígenas, da UNESCO.

Em maio, iniciamos os encontros da Manhã de Convivência, evento que já faz parte do nosso calendário oficial e que tem como proposta reunir as famílias e os estudantes em atividades sociais, recreativas e esportivas.

No mesmo mês, realizamos grandes encontros do Centro de Reflexão Ofélia Fonseca, para discutir temas como segurança e legislação digital, além de transtornos alimentares, com renomados especialistas.

Em junho, durante as discussões sobre a reforma da previdência, as turmas tiveram a oportunidade de debater sobre o tema, analisando seus prós e contras, com base em uma análise profunda sobre os pontos de maior relevância dentro desse projeto.

Outro momento que merece destaque envolveu o estudo do meio em Paraty, na atividade de Identidade e Território, que proporcionou aos estudantes e docentes do Ensino Fundamental II, o contato direto com temas que são objetos de estudo dentro do projeto pedagógico.

Em junho, também iniciamos uma parceria com o Coletivo Infinito Circular Ambiental, que vem realizando, desde então, a gestão de resíduos recicláveis e de coleta seletiva aqui no colégio. Em apenas seis meses de atuação, o coletivo recolheu cerca de 2,5 toneladas de resíduos, tendo mais de 2.300 quilos triados para reciclagem.

O segundo semestre começou com a intervenção artística que teve a representação humana como protagonista, durante a mostra de fotografia ‘Paisagens Humanas da Cidade de São Paulo’, que reuniu imagens feitas com a proposta de trazer à tona um entendimento sobre aquilo que percebemos como as “paisagens humanas” da cidade na qual vivemos.

Em setembro, promovemos com as turmas do Ensino Médio uma atividade em apoio à Greve Global pelo Clima, idealizada para alertar a população e mobilizar os governantes sobre a crise climática.

No mês de outubro, vivenciamos outro momento muito especial para nossa história, com a estreia da rádio Ofélia que, desde então, vem transformando os intervalos das quartas-feiras por aqui. O projeto, idealizado com a intervenção do professor e coordenador pedagógico de Ciências Humanas, Luis Fernando Massagardi, envolve os estudantes no desafio de produzir, roteirizar e apresentar programas pautados com base na rotina escolar e nos acontecimentos do país.

Em novembro, realizamos a mostra cultural que apresentou os trabalhos realizados ao longo do ano, reforçando nossa proposta pedagógica, que tem como base contribuir para a formação autônoma de cidadãos críticos e conscientes sobre sua identidade e seu protagonismo no convívio em sociedade.

E, para fechar o ano, acompanhamos as apresentações dos TCCs, um dos nossos projetos mais importantes. E, assim como já vem acontecendo, há alguns anos, os estudantes do 3º ano do Ensino Médio surpreenderam com apresentações de trabalhos muito diferenciados e demonstraram conhecimento dos temas escolhidos.

E, para comemorar o sucesso das apresentações, finalizamos as atividades com a festa de formatura do Ensino Médio, que reuniu os estudantes, as famílias e nossa equipe docente, em um momento de alegria e confraternização.