Confira o processo de criação do jornal da turma do 3º ano

Durante o 1˚ semestre de 2022, o 3˚ ano do Ensino Fundamental I se sensibilizou com o Jornal das Miudezas, produção de André Gravatá e Serena Labate, que nos convoca a apurar o olhar para os detalhes que não são vistos no cotidiano.

Para ele, o jornal é “um pretexto para que a poesia seja percebida/vivida ainda mais no cotidiano, ainda mais no corpo, ainda mais no instante”. Esses eram também nossos objetivos ao vivenciarmos coletivamente a experiência de olhar com mais calma e atenção.

O que pode nosso corpo no encontro com os diferentes tons de uma folha? Ao ouvir o farfalhar das árvores? Ao perceber um objeto antes não visto em nosso quarto? Quais sentidos se apuram nessas novas relações?

E foi na imersão desses encontros e questionamentos que as crianças procuraram por miudezas primeiro na escola, como proposta de início de ano para um (re)conhecimento daquele espaço, e depois em casa, busca essa que levou à produção de textos sobre essas miudezas.

O produto final dessa investigação foi a criação de um jornal, onde as crianças puderam exercitar a criatividade e a escrita sensível para transformar aquela materialidade do objeto em texto escrito. Quais poesias encontro/produzo quando vejo buracos na parede de minha casa? Como registrar isso no papel?

Após essas produções, as crianças revisaram seus textos, procedimento esse importante de ser aprendido durante o processo de produção de textual. Com o material já finalizado e para convidar as demais crianças da escola a abrirem seus olhares para essa busca por esses detalhes que não vemos, o 3˚ ano se dividiu em grupos e foi levar uma cópia do jornal para cada turma da Educação Infantil até o 5˚ ano, lendo alguns trechos e contando sobre o processo.

Convidamos você a desfrutar com mais calma e leveza os momentos cotidianos e, assim, apurar seus sentidos para essas miudezas que podem surgir no seu caminho.

Confira alguns registros da atividade!