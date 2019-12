Confira as novidades do Ofélia para 2020

Chegamos ao final de mais um ano letivo certos de termos cumprido nossa missão, de promover o desenvolvimento dos estudantes. E, enquanto as turmas descansam em merecidas férias, nossa equipe já está planejando as novidades do Ofélia para 2020.

Para a volta às aulas, no dia 28 de janeiro, receberemos nossos estudantes com muitas novidades. Todas elas, planejadas para promover mais um ano de grandes conquistas e novos desafios.

Entre as novidades, destaque para nossa cafeteria, que funcionará apenas no sistema digital da Nutrebem. Com isso, todos terão um cartão recarregável para consumo do lanche na cafeteria. Desta forma, os responsáveis poderão controlar e acompanhar o consumo dos estudantes de forma eficiente e, em tempo real.

Na área da sustentabilidade, continuaremos nossa parceria com o Coletivo Infinito Circular Ambiental. Assim, vamos reforçar, ainda mais, a reflexão para o consumo e o descarte de resíduos de forma consciente e responsável.

Em tecnologia educacional, continuaremos os investimentos em novos equipamentos e teremos também um profissional dedicado ao planejamento desta área. Assim, poderemos fomentar novas práticas pedagógicas, reforçando o uso da tecnologia como instrumento da aprendizagem.

Confira outras novidades do Ofélia para 2020

. Educação Infantil

Entre as novidades, destaque para a introdução de uma aula semanal de Nutrição e Sustentabilidade. Voltadas ao G3 e G4, as aulas de culinária e horta complementarão o planejamento da área de Natureza e Sociedade. Tudo com coordenação e execução da nossa nutricionista Andréia Veiga.

. Ensino Fundamental I

As turmas do 2º ao 5º ano contarão com novos programas curriculares integrado à BNCC, propostos pela equipe da Engenhoteca. Eles terão a introdução ao Material Inventa e passarão a contar com a Caixa Maker Individual, com atividades que complementarão as áreas do conhecimento de forma interdisciplinar.

. Ensino Fundamental II

Os estudantes do 6º ao 9º ano passarão a ter uma aula por semana de Espanhol. Além disso, as turmas do 9º ano, terão uma aula a mais, por semana, de Ciências.

Outra novidade para os estudantes do 6º ao 8º ano, é que as aulas de Orientação Educacional serão ministradas pelo psicólogo Vitor Monaco. Ele irá trabalhar Gestão das Emoções – O Conceito de Adolescência: uma outra adolescência é possível?

Vale destacar que iremos dispor da opção de horário estendido para os estudantes do Fundamental II, com as seguintes opções:

2ª feira – Dança (13h30 às 14h30)

3ª feira – Futebol e Taekwondo

4ªfeira – Engenhoteca (13h00 às 14h30)

5ª feira – Prática de Conjunto (13h00 às 14h30)

6ª feira – Orientação Profissional com a Trid (13h30 às 15h30)

. Ensino Médio

As turmas de 1º e 2º ano, continuarão com as disciplinas eletivas, em dois módulos semestrais cada. São elas: Midia Criativa (Códigos e Linguagens) e Introdução à Programação – Desenvolvimento Web (Ciências da Natureza e Ciências Exatas).

Os estudantes do 2º ano terão a disciplina de Metodologia Científica (MTC), para iniciarem o Trabalho de Conclusão de Curso.

As turmas de 2º e 3º ano passarão a ter, ainda, uma aula semanal de Obras Literárias para Vestibular. Já o 3º ano terá a introdução de uma aula semanal de Exatas para Vestibular. Tanto o 2º quanto o 3º ano contarão com a opção do curso extracurricular de Orientação Profissional, da TRID.

. Período Integral

Destinado aos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, o período Integral contará com mais novidades. Por ser uma opção importante para nossa comunidade, consideramos sempre a atualização e a formação integral e complementar dos estudantes.

Desta forma, reorganizamos as atividades propostas, de forma a alinhá-las ainda mais às competências gerais definidas pela BNCC.

Com isso, em 2020, iremos introduzir a modalidade de Dança, em parceria com o grupo Educação em Dança, reconhecido por trabalhar com a metodologia da Royal Academy of Dance.

As famílias poderão inscrever as crianças nas atividades do Integral, de acordo com o cronograma a seguir:

2ª feira – Dança

3ª feira – Natação (Integral I e II) e Futebol (Integral III)

4ªfeira – Yoga e Engenhoteca

5ª feira – Circo

6ª feira – Taekwondo