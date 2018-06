Comemoração #Ofelia97Anos tem bate-papo e projeto para intervenção urbana em Higienópolis

Nesta quinta-feira, 7 de junho, o Ofélia completou 97 anos de existência e, para comemorar a data, o colégio está organizando um projeto de intervenção urbana em Higienópolis, na viela, ao lado do colégio.

Segundo a diretora do Ofélia, Marisa Monteiro, o projeto consiste em uma grande intervenção urbana e artística, que além de marcar as comemorações do 97º aniversário do colégio, é uma homenagem ao bairro. “Com o tema ‘Projeto de Comunicação: A escola formando e informando’, a ação tem como objetivo transformar a viela em um acessório à informação, de forma que essa informação possa transcender os muros da escola”, explica Marisa.

O projeto de revitalização da viela está sendo realizado pelos estudantes do Ofélia. Para isso, eles contam com o apoio e parceria do artista plástico Rodrigo Machado, que esteve no Ofélia, nesta quinta-feira, para conversar com as turmas envolvidas sobre as possibilidades de intervenção.

O processo envolveu uma palestra com o artista, que apresentou seus trabalhos e projetos, seguida de um bate-papo, em grupos, e de uma visita técnica ao local, onde a ação será realizada, nas próximas semanas.

“A ideia é que eles (os estudantes) entendam que é possível criar arte de forma acessível, usando a criatividade”, explica o artista, que trocou ideias com os estudantes e professores do Ofélia, sobre as possibilidades de intervenção na viela, sempre pensando em transcender os muros da escola, mostrando sua força e seus ideais, e em fazer com que as pessoas voltem a circular pelo local, tornando a viela uma passagem agradável.

De acordo com a coordenadora pedagógica do Ofélia, Solange Sousa, o projeto tem como proposta promover a comunicação do colégio com a comunidade. “É importante ressaltar que se trata de um processo coletivo, que vem sendo construído com a participação do artista plástico, dos estudantes e demais membros do colégio, que estão pensando juntos em formas de intervir na viela, para realmente transformar o local”, explica a coordenadora.

Ainda segundo Solange, “nada melhor que comemorar o aniversário de um colégio, quase centenário, com uma intervenção que confirma os princípios do Ofélia, que passou por grandes transformações, ao longo de todos esses anos, se tornando um referencial em educação de interação e de diálogo”, conclui a educadora.

As atividades da intervenção serão realizadas nas próximas semanas, pelos estudantes, com o respaldo do artista convidado, que vai colaborar também, instalando casas de passarinhos no local.

Quem é Rodrigo Machado?

Rodrigo Machado é um artista plástico paulistano, especialista em intervenção urbana com reaproveitamento de materiais, por meio de projetos que ganharam destaque e repercussão na mídia nacional e internacional.

Entre seus projetos, podemos citar o Urban Trash Art, que envolveu a produção de esculturas gigantes com resíduos, o Serviços Gerais, em que Rodrigo saía consertando objetos inusitados pelas ruas da cidade, como placas, brinquedos e lixeiras, que rendeu uma série, além do projeto João de Barro, seu mais recente trabalho, que consiste na criação de casas de passarinhos com resíduos de marcenaria e garrafa PET. Todos eles, com repercussão na mídia nacional e internacional.