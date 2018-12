Colégio Ofélia comemora conquistas e realizações de 2018

Chegamos ao final de mais um ano orgulhosos por poder concluir essa jornada com muitas conquistas e realizações aqui no colégio Ofélia. Mas, antes de terminar esta trilha, queremos compartilhar com vocês um pouco do que construímos juntos durante o ano.

Começamos 2018 com o lançamento do nosso novo site, que além de ter um layout mais moderno, facilitou o acesso às informações do colégio, como nossa história, infraestrutura, horários e atividades. Por lá também é possível acompanhar os cardápios do lanche e do almoço dos estudantes.

Outra novidade foi a inauguração do Café da Quadra, que além de novo ambiente, mais moderno e arejado, ganhou um novo cardápio assinado pela nutricionista Andréia Veiga (CRN-11505), especialista em nutrição escolar, que também dá suporte às equipes e às famílias. No cardápio estão alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras, como frutas in natura, salada de frutas e com receitas próprias para serem preparadas na nossa cozinha e elaboradas para garantir a qualidade do que é oferecido aos estudantes.

Projetos além do pedagógico

Dentre os trabalhos desenvolvidos no decorrer do ano, destacamos a Mostra de Projetos que envolveu os estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio, em uma série de processos de análise crítica sobre temas como Cultura Africana e Informação e Opinião Pública.

Já as turmas da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental II puderam expor o resultado de seus trabalhos durante a Mostra de Arte, que teve apresentações musicais e exposições fotográficas, de esculturas, colagens e pinturas.

Por meio do nosso projeto pedagógico, que tem como premissa estimular o aprendizado e promover o senso crítico dos estudantes, realizamos ainda encontros com especialistas de diversas áreas, de forma alinhada aos conteúdos do nosso programa.

Entre as atividades, destaque para as palestras das jornalistas Flávia Marreiro, do jornal El País, e Marcia Kedouk, autora do livro ‘Prato Sujo – Como a Indústria Manipula os Alimentos Para Viciar Você’.

As turmas do Ensino Médio também participaram de um bate-papo com o artista plástico Rodrigo Machado, que coordenou com os estudantes o projeto de revitalização da viela ao lado do colégio, em uma ação comemorativa ao aniversário de 97 anos do Ofélia.

A ação envolveu a pintura dos muros da viela, que receberam intervenções artísticas realizadas pelos estudantes, além da instalação de 20 casinhas de pássaros e de três bancos, todos confeccionados pelo artista plástico. “A viela estava abandonada e essas intervenções a deixaram muito mais agradável. Agora temos cor, alegria e muita arte”, comenta a diretora do Ofélia, Marisa Monteiro.

As crianças, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, também tiveram a oportunidade de conhecer personalidades durante os eventos realizados na Biblioteca Carlos Drummond de Andrade, que recebeu o escritor e ilustrador Ricardo Azevedo e os artistas Lalau e Laurabeatriz, que realizaram uma atividade artística com os participantes.

Neste ano, também estreamos com o pé direito as atividades do nosso espaço maker, que tem a chancela da Engenhoteca, empresa especializada em integrar tecnologia no desenvolvimento de habilidades e competências para a vida dos estudantes.

Outro evento que merece destaque, a Manhã de Convivência reuniu as famílias em palestras promovidas pelo Centro de Reflexão Ofélia Fonseca, com a participação de especialistas das áreas da saúde, entre médicos, psicólogos e psiquiatras que abordaram temas relevantes como medicina e qualidade de vida, limites claros nas relações pais e filhos, uso de drogas e suicídio, entre outros.

Os pequenos também foram contemplados com as oficinas temáticas, realizadas com as turmas da Educação Infantil, que puderam participar de experiências lúdicas e interativas, entre brincadeiras, rodas de contação de histórias, oficinas de costura e de origami, entre outras, com direito a fantasias e muita diversão, com a proposta de desenvolver suas habilidades sociais e cognitivas, fundamentais na primeira infância.

Com isso tudo isso, nossos estudantes alcançaram bons resultados nas avaliações externas realizadas aqui no colégio, entre elas a Geekie e a Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteiras, além dos simulados aplicados em parceria com o Curso Anglo Vestibulares e o Cursinho Intergraus.

“Temos muito o que comemorar neste ano de conquistas. E os resultados alcançados nas avaliações externas e nos simulados são uma prova de que estamos no caminho certo” explica Marisa.

Em 2018, acolhemos dois estudantes estrangeiros que escolheram o Ofélia para vivenciar uma experiência educacional no Brasil. Além disso, alguns de nossos alunos também tiveram a oportunidade de estudar no exterior, e foram acolhidos em suas escolhas.

Outro fator importante envolve o ensino do inglês aqui no Ofélia. E por considerar a disciplina fundamental no desenvolvimento dos estudantes, nós implementamos algumas ações importantes para potencializar o aprendizado da língua inglesa, que envolveu o aumento da carga horária das aulas para os grupos do 3º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, de duas para três ou quatro aulas semanais, além da aplicação de testes específicos para avaliar o aprendizado adquirido durante este ano letivo.

Campanhas sociais e parcerias culturais

Além de apoiar os projetos sociais realizados na Praça Buenos Aires, também mobilizamos nossos estudantes na captação de doações para a campanha do agasalho do Sefras (Serviço Franciscano de Solidariedade), que beneficia pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o inverno.

Outra parceria do colégio envolve a Teca Oficina de Música e a Casa do Teatro, que colocam seus núcleos de atividades à disposição dos nossos estudantes e de seus familiares, com descontos especiais na mensalidade das oficinas ministradas nestes espaços que são grandes referências em cultura e arte da cidade de São Paulo.

Estimulando a leitura

Uma das prioridades do Ofélia envolve o estímulo à leitura. Por isso, otimizamos os serviços de nossa biblioteca, que ganhou novo sistema de consulta e empréstimo de livros para facilitar o processo de empréstimos para os estudantes.

Desde agosto, todo o acervo de livros e mídias pode ser consultado no site do colégio, na aba “Biblioteca” e “Consulta Online”, onde é possível também reservar ou efetivar a renovação do exemplar.

Renovação no Ensino Médio

Mais que exercitar as escolhas dos estudantes do Ensino Médio, as disciplinas eletivas estimulam sua autonomia e trazem uma abordagem muito mais realista para a sala de aula, com inúmeras possibilidades para contextualizar conhecimentos de acordo com os interesses individuais de cada um.

Neste ano, os estudantes do 1º e do 2º ano do Ensino Médio puderam cursar, de forma optativa, as aulas de Audiovisual, Cultura e Ideologia, Fotografia Criativa e Tópicos Procedimentais em Ciências da Natureza (TPCN).

Já os estudantes do 3º ano, contam com uma disciplina que os ajuda no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que é uma preparação para a universidade, com direito a professor orientador, muita pesquisa, e é claro, apresentação mediante banca formada por especialistas de diversas áreas.

Somos gratos por termos seguido com você este caminho, pois crescemos juntos a cada passo. Esperamos dar continuidade a essa jornada em 2019. Até lá!