Confira algumas ações do Ofélia para preservar a água

Mais que valorizar propostas educativas para a formação de cidadãos críticos, conscientes e responsáveis, o Colégio Ofélia Fonseca promove ações para dar um sentido mais prático às atividades de educação ambiental e desenvolvimento sustentável.

No Dia Mundial da Água o Ofélia destaca algumas dessas ações de cuidado e compromisso com o uso desse bem tão precioso, como a implantação de uma cisterna, com capacidade de 6 mil litros, para coletar a água da chuva.

Com isso, sempre que chove, a água que cai sobre o telhado da sala de artes é direcionada a uma tubulação que a despeja diretamente na cisterna do colégio.

Uso consciente da água

A água captada pela cisterna é utilizada para irrigar o jardim do colégio e a estufa de hidroponia, além de abastecer a piscina e garantir a limpeza do pátio, gerando uma grande economia desse bem tão valioso.

Ações como essa possibilitam a conscientização dos alunos sobre a importância de preservar água e outros recursos naturais, favorecendo a consciência ambiental, além de servir como ferramenta para construir o conhecimento.