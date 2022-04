Brincadeiras tradicionais infantis são resgatadas no Integral 2

Por: Katia Quintana e Camila Monteiro Scalabrin, educadoras do Integral 2 (G4 e 1º Ano)

Durante o momento de ‘jogos e brincadeiras’ presente na rotina do Integral 2, pesquisamos algumas brincadeiras infantis que jogávamos quando crianças e outras de próprio interesse dos estudantes.

Algumas delas foram: barra manteiga, batata quente, corre cotia, vampiro vampirão, a história da serpente e dança das cadeiras, entre outras.

A ideia é toda semana resgatar, a partir de conhecimentos prévios, coletivos e pesquisas em referências de nossa biblioteca, agrupando e experimentando com eles as atividades em grupo, tanto na sala como em diversos ambientes ao ar livre pela escola.

Pelas fotos e durante as atividades percebemos o quanto as crianças se dedicam e participam das atividades em grupo onde um ajuda o outro a conseguir realizar as tarefas tão prazerosas e divertidas entre amigos.

As brincadeiras de roda são fundamentais e muito importantes para o desenvolvimento cognitivo e social da criança durante seu desenvolvimento, nesta faixa etária, uma vez que estão trabalhando a lateralidade, postura e cuidado com o corpo, além de mexer, soltar e fazer eles prestarem atenção às regras e combinados de cada jogo, ciranda ou apenas a uma brincadeira lúdica no parque!

As brincadeiras de roda são realizadas com cantigas folclóricas e populares, onde os integrantes brincam, dançam e cantam em roda.

Com musicalidade e presença de rimas fáceis de memorizar, elas são muito utilizadas na Educação Infantil pois estimulam o cérebro, a atenção, a coordenação motora, a agilidade e a noção de espaço, além de promover o companheirismo e o senso de coletividade entre as crianças.

As brincadeiras diversas e de roda desenvolvem a expressão oral, a audição e o ritmo dos pequenos. Enquanto rodam no pátio da escola, cantando as divertidas canções, eles ainda se exercitam, trabalhando o equilíbrio e a coordenação motora o tempo todo!

Referência: “De Roda em Roda, brincando e cantando o Brasil”, de Teca Alencar de Brito (livro) e “Toda Matéria” (site).

Confira as imagens da atividade!