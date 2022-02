Aula de ateliê estimula a criatividade na Educação Infantil

Segundo Edith Derdyk, pintora, desenhista, designer gráfico e escritora brasileira, a proposta de pensarmos em ateliês dentro das rotinas escolares é significativa.

O ateliê é um espaço aberto por natureza, é um recorte no tempo e no espaço cotidiano, onde reinam as linguagens criativas e expressivas, deixando de lado as respostas prontas.

Nesse sentido, os professores Fabio e Sophia favoreceram espaços e tempos para que as crianças do Grupo 3A, da Educação Infantil, pudessem experimentar, criar e expressar.

A partir dos materiais oferecidos, considerando o que os olhos adultos puderam captar, o grupo fez diversos percursos através de cortes, rasgos, gestos, riscos, marcas, colagens e sobreposições.

Clique aqui para saber mais sobre a Educação Infantil do Ofélia

Confira as imagens da atividade!