Educação Infantil realiza atividade de exploração no colégio

Para comemorar o centenário do Ofélia, a turma do Grupo 4 A, da Educação Infantil, em parceria com a coordenação, realizou uma atividade de exploração por lugares da escola que eles não conheciam.

Com uma lupa na mão e muita curiosidade, as crianças seguiram para alguns locais em que nunca tinham entrado, como a sala dos professores, a sala da direção, a sala dos materiais e o setor administrativo do colégio, entre outros espaços.

Durante a atividade, as crianças também tiveram a oportunidade de conversar com funcionários, fizeram perguntas, descobriram objetos, paredes e quadros. Tudo era uma grande novidade para eles.

Com essa atividade, realizada pelas professoras Jessica Sacuman e Sophia Frenk, as crianças puderam interagir com os ambientes escolares de uma forma divertida e inédita para elas.

