Arte educação para estimular o desenvolvimento dos estudantes

Pinacoteca, Museu da Arte Brasileira, Planetário, Museu Afro, Masp, Museu do Futebol, Jardim Botânico … são muitos os locais onde se pode estimular a arte e a educação. Desta forma, podemos afirmar que arte e educação estão diretamente ligadas e podem fazer a diferença no desenvolvimento dos estudantes.

Seja por meio da pintura ou aprendendo sobre personalidades do cenário artístico, as aulas de Arte no Ofélia vão além. Isso porque elas transcendem os muros do colégio e proporcionam benefícios pedagógicos e sociais para nossos estudantes.

Segundo o professor de Arte, Leonardo Polo, é importante promover a percepção das crianças para a arte, além da beleza. “O interessante é que os estudantes vão conectando os espaços e aprendem a identificar obras artísticas de forma natural. Além disso, eles acabam replicando os conhecimentos adquiridos, levando seus familiares para conhecerem alguns dos lugares que eles visitaram”, completa.

Por estarmos em um região repleta de museus e espaços culturais, nossas visitas a estes locais são mais frequentes. Ter a cidade como suporte para os trabalhos de arte permite vivenciar e ampliar o repertório cultural do estudante, o que é uma oportunidade incrível para quem mora na cidade de São Paulo.

Além dos locais citados, na abertura da matéria, nossos estudantes também visitaram outros espaços culturais da cidade. Entre eles, a Casa Modernista, projeto do arquiteto Gregori Ilych Warchavchik, situada na rua do colégio, a Casa de Vidro, da arquiteta Lina Bo Bardi, o Beco do Batman, o Edifício Copan e o Instituto Moreira Salles.