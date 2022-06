Arraial do Ofélia promove encontro de culturas regionais

Um grande encontro de culturas regionais marcou os festejos juninos do arraial do Ofélia. O evento, realizado no sábado, 11 de junho de 2022, marcou a volta das famílias ao colégio.

Na ocasião, as turmas apresentaram todo regionalismo nacional, rico em história e cultura, começando pelo Cacuriá do Maranhão, passando pelo Siriri do Mato Grosso, pelo Carimbó do Pará, pela Ciranda de Paraty, pelo Jogo de São Paulo e do Rio de Janeiro e finalizando com o Maculelê da Bahia.

As turmas do Ensino Fundamental I e II também fizeram uma apresentação emocionante, em coral e tocando os instrumentos musicais, do baião ‘Asa Branca’, composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, em 1947.

Gabriel Correa, professor de Música, falou sobre o preparo dos estudantes para a apresentação. “O preparo da banda foi feito em quatro aulas, durante cerca de um mês. Foi rápido porque eles estão muito envolvidos com o projeto musical das aulas. Quando eu propus o desafio, eles toparam na hora. Estudaram, se dedicaram e ensaiaram muito para essa apresentação.”

O professor destacou ainda que houve uma sinergia no contato das turmas mais novas com os estudantes mais velhos. “Esse encontro deles deixou a coisa mais mágica. As crianças estavam muito empolgadas com a oportunidade de se apresentarem com a banda, formada pelos estudantes ‘mais velhos’. Então foi uma energia muito gostosa e espero que todos tenham gostado”, completou Gabriel.

O grupo de forró de rabeca ‘Pé de Manacá’ fechou os festejos deste ano.

Um dos diferenciais da nossa festa é que sua organização conta com o envolvimento dos estudantes e seus familiares.

Volta das famílias ao colégio

Durante a festa, as famílias e estudantes se divertiram com as apresentações e ainda contaram com brincadeiras e com comidas e bebidas típicas.

Paulo Eduardo Palmério, pai do Dário (9º ano), elogiou a festa. “A festa está muito legal, o clima está bom e fazia tempo que não víamos tanta gente na escola. Eu acho que todo mundo estava com saudades das festas do colégio.”

Quem também estava muito animada com as apresentações era Lulie Macedo, mãe da estudante Martina (3º ano). “As festas do Ofélia são sempre muito legais e importantes para reunir as crianças, as famílias e a comunidade da escola. Hoje foi emocionante porque parecia que ia chover muito e podia atrapalhar. Ver todo mundo junto assim de novo, depois de dois anos em casa, é bem emocionante. Eu acho que a vida cultural do colégio é muito vibrante e eu estava sentindo falta. Acho que todo mundo estava sentindo falta desse encontro. O colégio está de parabéns”, declarou Lulie.

