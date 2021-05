Alinhavo estimula a coordenação e a criatividade do Integral 2

Na semana passada, a turma do Integral 2, formada pelos estudantes do Grupo 4 da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental I, confeccionaram seu próprio alinhavo.

Realizada pelas professoras Katia Quintana e Camila Scalabrin, a atividade de alinhavo é muito importante para desenvolver a coordenação motora fina e a concentração das crianças.

Além disso, a atividade trabalha outros aspectos essenciais como estimular a criatividade e a capacidade das crianças para resolver problemas.

Depois de terem brincado com alguns alinhavos prontos em formas de brinquedos e jogos, as professoras fizeram alguns para ficar em sala de aula e, na última semana, as crianças tiveram a oportunidade de criar seus próprios alinhavos.

Resultado: as crianças se divertiram e mantiveram a concentração e o empenhado para alcançar os objetivos propostos pelas educadoras.

Confira um pouco desse processo.