Alimentação sem mitos: açúcar

Por: Yara Moura, nutricionista da equipe NutriOfélia

Já falamos por aqui sobre alguns mitos relacionados à alimentação. Hoje vamos falar sobre um alimento bem conhecido e popular: o açúcar.

Não é novidade para ninguém que o açúcar faz muito mal à saúde. E podemos sim dizer que faz muito mal! A diabetes Tipo 2, que era comum na terceira idade, hoje visita os lares mais cedo. Assim como a obesidade, que acomete aproximadamente 39% da população adulta. Esses dados, são apenas para alertar sobre as consequências do consumo elevado de açúcar.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo ideal de açúcar é de 25 gramas por dia, para um indivíduo adulto. A impressão é que é bastante, não é?!

Imagine consumir cinco colheres de chá cheias de açúcar refinado! É isso que fazemos, mas vai muito além dessas cinco colheres. Uma latinha de refrigerante, por exemplo, tem 38 gramas de açúcar, enquanto seis unidades de biscoito recheado tem 23 gramas de açúcar.

Sendo assim, em um simples lanche já ingerimos toda a quantidade de açúcar de um dia. Mas, não para por aqui. Ainda tem o açúcar do cafezinho, do pedaço de bolo, do pão na chapa, daquele chocolate da sobremesa, do iogurte, do cereal, do suco de caixinha…

O risco, na verdade, está no excesso! Os alimentos processados e ultraprocessados tem uma quantidade muito alta de açúcar, principalmente quando falamos de todo o conteúdo da embalagem. E não se engane quanto à quantidade de açúcar apresentada no rótulo do produto, porque ela faz parte apenas de uma porção!

A sugestão é só evitar os alimentos ultraprocessados e deixar o açúcar das frutas e intrínsecos dos alimentos, ou até aquele doce ou sobremesa eventualmente, mas sem esquecer que não deve virar hábito e principalmente, se atentar às quantidades consumidas.

E, para adoçar os alimentos, que tal escolher as opções menos processadas, como o açúcar mascavo, por exemplo? Esse açúcar, inclusive, é o que utilizamos aqui no Colégio Oƒélia Fonseca, em nossas receitas.

Inclusive, selecionamos uma receita deliciosa e sem açúcar para vocês fazerem com as crianças no fim de semana. Que tal?

Confira!

Receita de Cookie de Banana

Ingredientes:

. 8 ovos

. 4 colheres de café de cacau em pó sem açúcar

. 1 banana bem madura

. 2 colheres de sopa de aroma de baunilha

. 8 colheres de sopa de farelo de aveia

. 4 colheres de sopa de farelo de trigo

. 1 pitada de sal

Modo de Preparo:

1. Em uma tigela, misture as 8 gemas, a banana, o cacau, o aroma de baunilha e os farelos

2. Em outro recipiente, bata as claras em ponto de neve (bem firme)

3. Adicione uma pitada de sal e incorpore as claras em neve à mistura anterior

4. Despeje a massa em uma assadeira, fazendo montinhos pequenos e redondos

5. Leve ao forno preaquecido a 180 graus, por 15 a 20 minutos

6. Monitore o cozimento e, quando começar a ficar firme, mas não muito, está no ponto

Até a próxima!