Conheça o projeto de alimentação saudável do Ofélia

Por oferecer uma educação alinhada às questões da atualidade, no Colégio Ofélia Fonseca valorizamos o engajamento dos estudantes em causas socioambientais. Com isso, mantemos ambientes onde tais preceitos possam ser vivenciados diariamente pelos estudantes.

Desta forma, o colégio vem atuando em diversas frentes no desenvolvimento de ações práticas sustentáveis e pensando novas formas de consumir e descartar de forma consciente. Entre as ações, destacamos nosso refeitório e cafeteria que estão engajados na causa, com a substituição dos copos e papéis descartáveis por canecas e potes reutilizáveis, reduzindo consideravelmente o descarte de plástico e papel.

Alimentação saudável

Para manter a qualidade da alimentação dos estudantes, contamos com uma equipe liderada pela nutricionista Yara Moura, que é conhecedora dos preceitos do colégio, já que ela estudou e atuou como estagiária do colégio durante o período em que cursava a faculdade de Nutrição.

“Me lembro, desde quando estudava no colégio, da grande preocupação com a qualidade da alimentação dos estudantes. Hoje isso foi ampliado por aqui e trazer os estudantes pra mais perto de uma alimentação saudável é importante. Sempre respeitando os que têm dificuldade de comer coisas diferentes e estimulando a curiosidade, em especial, das crianças em relação aos alimentos. Eu diria que é educar para alimentar, conhecer, tocar, sentir o cheiro e o sabor de cada alimento. Isso faz a diferença”, explica Yara.

Para manter a qualidade da alimentação e estimular as crianças, o colégio também conta com uma horta, onde elas podem conhecer, tocar, colher e experimentar alimentos naturais.

Pensando nisso, há alguns anos, as refeições são preparadas com alimentos frescos e com origem certificada.

“Eu já dei aulas de orientação nutricional e realizei consultoria para cantinas de outros colégios. Desde o início das minhas atividades como nutricionista do Ofélia tenho organizado os cardápios, sempre pensando na qualidade e segurança dos alimentos oferecidos, trabalhando a aceitação alimentar das crianças e cuidando também da apresentação dos alimentos”, completa Yara.

Você pode acompanhar as novidades da alimentação no Instagram @nutriofélia.