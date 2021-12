Alimentação para melhorar a saúde em tempos de Covid-19

Desde que a pandemia e a Covid-19 chegou, mudou tudo. Tivemos o desaceleramento causado pelo home office e a necessidade de adaptação para o ‘novo normal’.

Em relação à alimentação, o que sempre foi comum, como comer fora de casa, self service, fast food, deu lugar a uma nova dúvida: o que fazer para o almoço? E olha que essa pergunta não seria só aos domingos, mas todos os dias da semana.

Uma alimentação balanceada e equilibrada é fundamental para manter a saúde e a imunidade. Um cardápio balanceado, com todos os nutrientes necessários, sem dietas restritivas, deve ser a aposta. Escolha alimentos in natura, ou seja, alimentos como verduras, legumes, sementes, frutas. Evite alimentos processados e ultraprocessados, como salgadinhos, embutidos e biscoitos recheados, entre outros.

Pode parecer fácil falar, não é? Pensando nisso, separei algumas dicas para ajudar nesse processo, de escolher os alimentos certos para compor um cardápio saudável.

Vamos iniciar pelo planejamento, levando em consideração o equilíbrio nutricional, as preferências de paladar, as habilidades culinárias, o tempo e até a época do ano, para escolher as frutas e verduras da estação.

Planejando o cardápio semanal com equilíbrio

Sempre falamos de equilíbrio nutricional, e até parece fácil escolher alimentos naturais, sem conservantes e aditivos. Mas, buscar o equilíbrio é, na verdade, entender que um prato balanceado e saudável pode ter de tudo, tudo mesmo.

O café da manhã, por exemplo, leva o rótulo da ‘refeição mais importante do dia’, isso porque é a primeira grande refeição. Deve ter os principais nutrientes, proteínas, carboidratos, vitaminas, cálcio e fibras. Veja um exemplo de cardápio para o café da manhã equilibrado:

Pode parecer difícil, mas com planejamento se torna muito mais fácil. Confira algumas dicas:

Corte as frutas e deixe separadas na geladeira, assim não precisa parar todos os dias para cortar antes das refeições;

Planeje um dia para ir ao supermercado e leve uma lista, isso evita a compra de itens desnecessários;

Não vá ao supermercado com fome, escolha o melhor momento do dia para fazer as compras, de preferência após alguma refeição, assim evita de comprar o que pode suprir a fome naquele momento;

Deixe o acesso fácil a alimentos saudáveis, frutas picadas, legumes cozidos, preparos para lanches rápidos, iogurtes…

E durante as férias, acompanhe nas redes sociais do colégio as dicas desse planejamento. Assim, além de nos manter próximos, ainda iremos promover a saúde das famílias e dos estudantes. Vamos lá?!