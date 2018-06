Uma das tradições do Ofélia, a atividade de adaptação dos estudantes na volta às aulas, é sempre uma festa, com direito a bolo e muito afeto, para garantir que todos se sintam realmente acolhidos pelo colégio.

Na programação da adaptação dos estudantes, preparamos diversas atividades para preparar as turmas para o ano letivo que se inicia, além de promover o entrosamento entre eles.

Adaptação dos estudantes como prioridade

“O ambiente escolar é, por excelência, o lugar do encontro. Os estudantes do primeiro ano viveram intensamente esse estar junto que se fez nesta primeira semana de aula”, conta Lays Pereira, professora do 1º Ano do Fundamental I, do Ofélia.

Segundo a educadora, enquanto os estudantes novos descobriam os espaços e procuravam suas turmas, os antigos, se mostraram abertos para receber, com carinho e afeto, seus companheiros recém-chegados. “Mesmo muito novos, eles se mostraram receptivos e fizeram questão de compartilhar todos os seus conhecimentos sobre os espaços da escola, mostrando os caminhos e tudo o que já sabem sobre como as coisas acontecem no colégio”, completa Lays.

Mais que uma adaptação

No Ofélia, todas as atividades, têm como propósito garantir aos estudantes momentos agradáveis, para que a adaptação na volta às aulas, seja um momento que remeta a boas lembranças e, é claro, faça com que os estudantes tenham vontade de voltar para a escola.

Por aqui, o choro dá vez ao prazer da convivência com os novos amigos e novos desafios, intercalados em momentos de muita alegria e diversão.

Exemplo disso, outro destaque da integração envolveu uma atividade proposta pelo professor de Artes, Leonardo Polo, que promoveu uma brincadeira com espelhos, em que os estudantes puderam se olhar de perto e de longe, com a missão de encontrar o outro por meio do reflexo do espelho. “Eles tiveram que andar de ponta cabeça, pisar no teto e explorar os espelhos para encontrar novas possibilidades de olhar”, comenta o educador.

Adaptação infantil

Para garantir resultados mais efetivos, os estudantes menores contam com o apoio dos familiares neste período de adaptação na volta às aulas.

Ocasião em que, todos os envolvidos, incluindo os educadores, trabalham com o foco de promover a curiosidade, despistando assim, a ansiedade das crianças, e tornando o período de conhecer o colégio, o professor e os novos amigos, em um momento mais tranquilo e prazeroso.

