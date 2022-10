A importância dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil

Por: Katia Quintana e Camila Scalabrin*

Duas vezes na semana a turma do Integral 2, da Educação Infantil, participa de uma votação para escolher um jogo ou uma brincadeira típica infantil que será realizada pelo grupo.

Nestas últimas semanas eles se divertiram muito e pediram para repetir estes momentos, outras vezes, nas atividades de jogos e brincadeiras no ‘deck’, no pátio amarelo e no tatame da escola, opção para quando está chovendo. Todos eles são ambientes onde as crianças sabem que podem correr e brincar sem ser em sala de aula…

As brincadeiras favoritas do grupo foram: ‘Barra manteiga’, ‘Gato mia’ e ‘Cabra cega’.

Por meio da brincadeira, as crianças têm a chance de conviver. Isso auxilia na sua socialização, estimulando habilidades como a cooperação, a comunicação, o respeito pelo amiguinho e a capacidade de lidar com a frustração de perder, por exemplo.

As brincadeiras para crianças são também maneiras delas desenvolverem capacidades importantes para sua vida em sociedade.

Elas estimulam o raciocínio lógico, o foco, a coordenação motora, a capacidade de imaginação e a criatividade.

No momento da brincadeira, as crianças trabalham emoções como o medo, a agressividade e a felicidade, fazendo com que ela molde o próprio equilíbrio emocional. É uma forma delas expandirem seus conhecimentos sobre o mundo ao seu redor.

Abraços e até a próxima!

*Katia Quintana e Camila Scalabrin são professoras do Integral 2 do Colégio Ofélia Fonseca.

Confira alguns registros destes momentos alegres e divertidos com as crianças do G4 e 1° ano, que fazem parte do Integral 2 do Ofélia!