A importância da música no desenvolvimento dos estudantes

Conscientes da importância da música no desenvolvimento dos estudantes, o Ofélia, nós promovemos a prática musical para estimular a participação das turmas do Ensino Fundamental II, das atividades do colégio, como aconteceu no Carnaval, quando a bateria acompanhou nosso desfile com as crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

Outra atividade que envolveu as turmas foi a competição de baterias, realizada no Parque Buenos Aires. Segundo o educador Gabriel Ribeiro Corrêa, professor de música, no Ofélia, a disciplina é fundamental no desenvolvimento dos estudantes porque é uma forma de reunir as pessoas, além de desenvolver o cognitivo de uma forma especial. “Adaptar os conteúdos, de acordo com as diferentes faixas etárias, ajuda a despertar o interesse deles e meu papel consiste em não frustrá-los com os desafios que a prática da música propõe”, explica Gabriel, que tem 20 anos de experiência musical, cinco deles atuando no Ofélia.

Ainda de acordo com o especialista em música, para as apresentações, as turmas de 4º e 5º ano, iniciaram os ensaios, em fevereiro. “Os estudantes desses grupos formam a parte mais instrumental da nossa bateria. Por isso, eles acompanharam o desfile de Carnaval e, mais recentemente, tiveram a oportunidade de participar de uma apresentação no Parque Buenos Aires, que foi muito importante, porque, além de aumentar o comprometimento deles, demonstra que estamos no caminho certo”, explica Gabriel.

As aulas de música no Ofélia

Segundo o educador, as aulas de música do colégio têm por objetivo desenvolver as habilidades necessárias para que os estudantes possam entender desde o contexto histórico e cultural da linguagem musical, ampliar seu repertório, enriquecer seu conhecimento cultural e dialogar com o universo musical ao longo de sua vida.

Para tanto, as aulas são fundadas na prática, na percepção e na apreciação musical. “É importante ressaltar que todas as turmas estão muito envolvidas e isso é notado no desempenho delas durante as aulas. Quando o estudante erra o tempo ou o toque, ele procura corrigir imediatamente para não prejudicar os demais e esse interesse coletivo de participar e aprender, juntos, é muito rico”, explica Gabriel, que diz ter total liberdade para desenvolver a musicalização no colégio.

“O diferencial das aulas de música aqui no Ofélia, é que conto com total apoio do corpo diretivo e da equipe pedagógica do colégio. Me sinto orgulhoso por ver meu trabalho sendo reconhecido por meio dos estudantes, que gostam das aulas e participam cada vez com mais empolgação das atividades propostas”, completa o educador, que completa ainda: “acho importante deixar claro que o ensino da música envolve mais que a leitura de partituras e das notas e essa é uma grande discussão da pedagogia musical, porque a apreciação é importante, mas, a execução também é fundamental. Mas, para alcançar isso tem todo um trabalho de entender os sons e as técnicas de cada instrumento, para cada faixa etária, e esse é um grande desafio”, explica.

Para alcançar seus objetivos, Gabriel garante que é preciso ter um olhar cuidadoso para que os estudantes não se cansem, se estressem ou se machuquem durante a prática musical. “Eles são estimulados a continuar, mesmo quando demonstram algum cansaço, pois entendem que para alcançar bons resultados é preciso disciplina e prática. Por isso, sempre querem dar o seu melhor e é gratificante ver quando eles se mostram engajados” conclui o professor.

Confira um pouco de como são nossos ensaios, e como foi nossa apresentação no Parque Buenos Aires!