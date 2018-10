A Importância da Leitura nos primeiros anos de vida…

Estudos comprovam que a leitura para crianças desde sua idade mais tenra tem importância definitiva no seu desenvolvimento ao longo da vida, amplia o vocabulário e promove interação entre adultos e crianças.

Pesquisa divulgada recentemente pela Pediatric Academic Societies dos EUA, mostra que quanto mais cedo os bebês tem contato com a leitura, mais seus cérebros desenvolverão conexões neurais relacionadas ao entendimento de linguagem.

Em nossa biblioteca, as rodas semanais para a educação infantil, incentivam o gosto pela leitura. As crianças tem autonomia para manusear os livros assim como escolhe-los para levar para casa, exercitando desde cedo a responsabilidade de cuidar do livro e devolver na data combinada. É muito gratificante ver as carinhas felizes e compenetradas na fila de empréstimo, temos a consciência que estamos formando futuros leitores.

Claudia Tavares de Mello , Bibliotecária da Biblioteca Carlos Drummond de Andrade – Colégio Ofélia Fonseca