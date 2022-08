8º e 9º anos realizam estudo do meio na Ilha do Cardoso

Por: Equipe de coordenação do Ensino Fundamental II*

Relato da viagem – dia 1 (17/08/2022)

O primeiro dia do estudo de meio das turmas de 8° e 9° anos na Ilha do Cardoso foi bem intenso. Saímos do colégio às 06h30 e no trajeto de ida pudemos observar as mudanças na paisagem, saindo de um ambiente urbano para uma paisagem florestada ao longo da BR-116.

Chegamos em Cananéia e logo fizemos uma bela travessia até a Ilha do Cardoso, observando a biodiversidade do manguezal e suas belas aves, com destaque para o alaranjado brilhante do guará. Fomos muito bem recebidos pela comunidade da Enseada da Baleia que nos serviu um saboroso almoço.

A moradora e líder comunitária Tatiana e Seu Romeu nos contaram o histórico de ocupação da ilha que vem desde os sambaquis com mais de 8 mil anos, passando pela ocupação no século XIX e a criação da Unidade de Proteção Ambiental Integral que causou deslocamento da população local na década de 1960.

Após essa conversa produtiva, visitamos o espaço comunitário e o mirante da ilha para perceber melhor a restinga que compõe o bioma da mata atlântica. Por fim, fizemos uma oficina com redes de pesca coletadas das sobras da pesca industrial e cada estudante produziu seu porta-garrafas a partir desse material.

Relato da viagem – dia 2 (18/08/2022)

Começamos nosso dia visitando a antiga Enseada da Baleia e analisando os processos erosivos que transformaram radicalmente a paisagem. Em seguida, aprendemos com os caiçaras como pegar vôngole no canal. Ainda na parte da manhã, assistimos os pescadores executarem a ‘despesca’ dentro do cerco, também conhecido como camboa.

Após o almoço, aprendemos a separar os mariscos e colocar na ‘meia’ para seu cultivo durante oito meses no canal. Ainda limpamos e salgamos os peixes que foram retirados do cerco e entendemos melhor a dinâmica da economia solidária nessa atividade tocada pelas mulheres da comunidade.

No final da tarde, fomos até a praia para passar o lanço e compreender mais uma técnica de pesca. A última atividade de pesca do dia foi no canal, quando a turma visualizou e participou da pesca do irico e manjuba, descobrindo a importância econômica internacional dessa atividade.

O jantar teve a participação da turma que vai preparar o vôngole e o marisco pescado durante a manhã. Para encerrar esse dia super produtivo, tivemos a apresentação de Fandango!

*Texto assinado pelos profissionais que compõem a equipe de coordenacão do Ensino Fundamental II do Colégio Ofélia Fonseca.

Confiram algumas imagens!