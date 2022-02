3º ano realiza atividade de investigação na volta às aulas

Quais detalhes percebemos quando paramos para olhar com calma e atenção o espaço que estamos?

Como ele se ressignifica para nós quando percebemos essas nuances? Quais miudezas nos fazem criar um outro olhar para locais que frequentamos sempre?

Inspiradas no Coletivo Miudezas, ateliê de arte, tecnologia e natureza criado para investigar as miudezas do mundo, as crianças do 3º ano, do Ensino Fundamental I, foram recepcionadas na volta das férias com o desafio de encontrar esses pequenos detalhes da escola para os quais elas ainda, talvez, não tivessem focado o olhar.

Essa foi uma maneira também de experienciar o espaço da escola nesse retorno, além de apresentá-lo às crianças novas da turma.

Que tal fazer essa experiência em casa?

Veja alguns registros da atividade realizada pela educadora Cyndel Nunes!