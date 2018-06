Alunos do Ensino Fundamental II estudaram o livro “Procura-se um planeta sustentável”. Além da leitura e discussão sobre o tema, fizeram uma exposição na Feira do Livro com objetos criados a partir de produtos recicláveis e fizeram poesias sobre sustentabilidade.

O livro conta a história de Rafael, um adolescente sensível e radical que tem a ideia fixa de, ao completar 18 anos, ir para a França trabalhar com o tio, um biólogo que luta pela preservação do planeta.

A atividade foi desenvolvida pelas professoras Alessandra, de ciências, e Natália, de Português. O ponto de partida foi discutir a palavra “sustentável”. Na sequência, os alunos expuseram seus comentários sobre poluição do planeta, levantaram quantos países têm costume de separar o lixo para a coleta seletiva, entre outros tópicos.

“Os alunos perceberam que a sustentabilidade está presente em diversos momentos de nossas vidas. No entanto, muitas pessoas não valorizam e acabam não percebendo a necessidade de adquirir novos hábitos para diminuir a produção lixo. É necessário sustentar a ideia de que dentro do lixo há um luxo”, conta a professora Natália.

Para ver isso de pertinho, eles colocaram a mão na massa. Segundo ela, cada aluno se esforçou na construção do brinquedo feito com material reciclado. “Antes da entrega, foi possível ver no olhar deles a vontade que tinham de brincar com os próprios objetos confeccionados. Foi muito gratificante observar”, conta.