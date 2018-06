Volta às aulas com arte, é claro

Pais acompanhando crianças na escola por conta do Programa de Adaptação. Adolescentes nos corredores compartilhando experiências vividas nas férias. Colaboradores recepcionando a todos com gentileza. Esse foi o cenário da “Volta às Aulas” no Colégio Marista Arquidiocesano.

E, no quesito ineditismo, Sergio Luiz da Cunha e Edenilson Luiz Santana, professores de Arte, criaram um painel tridimensional de boas-vindas para os alunos da Educação Infantil ao 5° ano. “Reaproveitamos materiais, utilizamos materiais de sala de aula, tais como lápis de cor, tesouras, massinhas, entre outros. Nossa ideia com essa intervenção é convidar cada vez mais os alunos para nos apropriarmos desse espaço com arte”, explicou o professor Sergio.

A reação das crianças diante do painel foi a melhor possível: “Elas mexeram no painel, observaram os desenhos, passaram a mão no painel das fitas. Funcionou como uma instalação”, acrescentou o professor Edenilson.